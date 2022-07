Saiba por que as filmagens de ‘Um Lugar Silencioso: Dia um’ foram adiadas

A produção de ‘Um Lugar Silencioso: Dia um’ foi adiado em seis meses e temos uma explicação. A Paramount adiou o lançamento originalmente programado para estrear em 22 de setembro de 2023.

Segundo a Variety, o filme spin off, intitulado ‘Um Lugar Silencioso: Dia um’, chegará aos cinemas apenas em 8 de março de 2024 e Michael Sarnoski, diretor de ‘Pig’ (2021), foi escolhido para liderar o projeto.

O spinoff é produzido por Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller e Krasinski, com produção executiva de Allyson Seeger. O filme é baseado em uma ideia original do diretor dos dois primeiros filmes, John Krasinski.

O filme primeiramente deveria ser dirigido por Jeff Nichols, cuja tentativa anterior com o filme de ficção científica ‘Midnight Special’, fracassou nas bilheterias. Nichols deixou o projeto em outubro de 2021.

Sobre o que é ‘Um Lugar silencioso’

O original ‘Um Lugar Silencioso’, se passa em um mundo pós-apocalíptico onde as pessoas devem sobreviver ficando completamente silenciosas para não serem mortas por uma raça de alienígenas conhecidos como Anjos da Morte, que são cegos, mas têm uma audição extremamente poderosa.

O primeiro longa arrecadou quase 350 milhões de dólares de bilheteria, embora contasse com um orçamento de 17 milhões de dólares.

‘Um Lugar Silencioso’ Parte II, de 2021, começa logo após os eventos do filme original, e também inclui um flashback do primeiro dia em que os Anjos da Morte chegam à Terra.

A sequência de Krasinski recebeu muitos elogios da crítica, marcando uma classificação de 91% no Rotten Tomatoes. Sucesso imediato, o filme alcançou pouco menos de 300 milhões de bilheteria.

Sobre o que é ‘Um Lugar Silencioso: Dia um’

Os detalhes do filme spin off ainda permanecem escassos, mas provavelmente tudo ocorrerá em um cenário diferente dos dois primeiros filmes, e Sarnoski tem a chance de incluir seu toque único no spin off.

Além disso, a trama deve abordar mais sobre como e porque os Anjos da Morte invadem a Terra pode configurar informações importantes que podem ser usadas em outro filme que desse sequência à história.

Esta informação pode até ser a chave de como derrotar definitivamente os Anjos da Morte. Os espectadores terão que estar atentos a mais informações.