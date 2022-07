Quem é o novo personagem que estreia em ‘Halloween Ends’?

Após ‘Halloween Kills’ (2021), Blumhouse e o diretor David Gordon Green querem encerrar pelo menos essa parte da franquia de Halloween com uma nota alta. Poucos realmente acreditam que este será o último filme de Halloween, mas o que parece provável é que ‘Halloween Ends’ será a última vez que Jamie Lee Curtis interpreta sua personagem principal, Laurie Strode.

O trailer do filme sugere que o foco é uma batalha final entre Michael e Laurie, mas a sinopse oficial contradiz essa impressão, mencionando que o enredo é estimulado por um jovem chamado Corey Cunningham.

Corey é acusado de assassinar um menino que ele estava cuidando, o que leva a mais violência e caos. Não está claro se Corey está no trailer de ‘Halloween Ends’, já que muitas das pessoas mostradas são vistas em cortes de fração de segundo com pouca iluminação.

Os espectadores mais curiosos dizem que Corey é o novo namorado da neta de Laurie, Allyson, mas isso não parece ter sido confirmado oficialmente por ninguém envolvido com o filme.

Com base na sinopse, porém, parece possível que Corey seja um imitador de Michael Myers, o que pode levar o verdadeiro Michael a retornar de onde quer que tenha estado desde ‘Halloween Kills’.

O ator por trás do personagem

Canadense de 24 anos, Rohan Campbell foi escalado como Corey Cunningham. O ator atualmente interpreta o irmão mais velho Frank Hardy em ‘Hardy Boys’, do serviço de streaming Hulu.

‘Halloween Ends’ é o maior filme de Campbell até agora, embora ele tenha feito aparições pontuais em muitas séries, incluindo ‘Supernatural’, ‘iZombie’, ‘The 100′ e ‘Snowpiercer’.

Se Corey acabar sendo o foco principal de ‘Halloween Ends’, Blumhouse e David Gordon Green devem se preparar para uma reação significativa, já que um filme de Halloween sem muito do inexplicavelmente ainda vivo Michael Myers arrisca alienar os fãs do icônico slasher. Por outro lado, do ponto de vista puramente narrativo, essa virada de enredo traria algo diferente de ‘Halloween’ (2018) e ‘Halloween Kills’.