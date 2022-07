Morta ou viva? Fãs de Cara e Coragem criam teorias sobre o acidente de Clarice

A morte de Clarice (Taís Araujo) é o tema central da novela “Cara e Coragem”, que ainda conta com Moa (Marcelo Serrado) e Pat (Paolla Oliveira), responsáveis por investigar o crime, que aconteceu no início da novela da Globo.

Mas, enquanto os dublês tentam descobrir o mistério e defender a fórmula secreta, os fãs da novela de Claudia Souto usam a internet para revelar e criar teorias sobre a morte da empresária, que também tem uma sósia, chamada Anita (Taís Araujo).

#CaraECoragem Clarice finge muito bem óbvio que quem morreu foi Anita pq passou a cena que elas se conheceram e quando clarice "precisava" Anita se passava por ela então Anita que foi assassinada e clarice resolveu assumir a identidade dela. — Jam✨ (@eujam_18) July 26, 2022

Nas redes sociais, a audiência da trama que mistura ação e humor criou uma hipótese que ganha força: Clarice vai aparecer viva a qualquer momento. Para alguns fãs da trama, mesmo que Anita e a empresária não sejam a mesma pessoa, um detalhe fez com que as pessoas chegassem nesta conclusão.

ainda pensando sobre esse caixão fechado #CaraECoragem — lili (@chsversion) June 3, 2022

Na cena do velório, a personagem de Taís Araujo foi velada com o caixão fechado em “Cara e Coragem”. Para os telespectadores, Clarice forjou sua própria morte com um propósito maior, que ainda será revelado nas cenas finais da novela das sete horas.

LEIA TAMBÉM: Celebridades e hotel de luxo: Tudo que sabemos sobre o novo reality do SBT

#CaraECoragem



Caixão fechado em novela significa só uma coisa :

Personagem tá vivinha pronta pro cap 100 pic.twitter.com/IOG2gwaNbr — Tom Sogrob 🍰 (@TomSogrob) June 3, 2022

Além disso, após o acidente, Ítalo (Paulo Lessa) foi o responsável por confirmar que o corpo encontrado era de Clarice. Mas, na cena, o rosto da personagem principal da trama não aparece e isso deixou a audiência com a pulga atrás da orelha.

Pq o caixão está de fechado se o cara da Clarice não aconteceu nada, o caixão só fica fechado se o rosto dela tivesse machucado #CaraECoragem — Maduu 🫀 (@maduu_urrea) June 4, 2022

Outro ponto que indica que Clarice pode estar viva é o fato da empresária mandar Anita vestir o terno laranja, que faz parte da seita em que ela fazia parte e estaria por trás do crime. Com isso, os fãs da novela teorizaram que quem pode ter morrido foi a própria massoterapeuta.

Eu acho que matei a charada do mistério envolvendo a Clarice na novela #CaraECoragem . Para mim Clarice está viva e quem morreu foi a Anita. — JoãoBatistaNatal (@JBNatalSPFC) June 30, 2022

Escrita por Claudia Souto, a novela “Cara e Coragem” vai ao ar de segunda-feira a sábado, na faixa das 19 horas e reprisada de segunda-feira a sexta após o programa “Conversa com Bial” e aos sábados após o filme exibido no “Supercine”.

LEIA TAMBÉM: Ciúmes faz Tadeu virar personagem ‘mimimi’ de Pantanal e confusão é formada