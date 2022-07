Fãs curtem a volta de Zaquieu e pedem romance gay em Pantanal

A volta de Zaquieu (Silvero Pereira) ao Pantanal empolgou os fãs do remake da novela e, diferente daquilo que aconteceu em 1990, quando a primeira versão foi exibida na extinta TV Manchete, a amizade entre o mordomo e Alcides (Juliano Cazarré) foi muito bem vista.

Após as cenas divertidas entre eles, há quem espere que o autor Bruno Luperi, responsável pela versão atual, perceba que um romance entre os personagens é um bom caminho a ser tomado.Tudo aconteceu no capítulo de quinta-feira (28), quando os personagens ficaram apavorados com o possível ataque de uma onça.

O NOME DISSO É REIVA



JUMA ONÇA ICÔNICA!!!!!!! 🐆✨ #Pantanal pic.twitter.com/NjSdZUefa9 — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 29, 2022

Nas redes sociais, o romance entre Silvero Pereira e Juliano Cazarré ganhou força, já que a química entre os atores em cena foi muito forte. No Twitter, um fã da novela da Globo escreveu que faria um protesto na frente do Projac, onde o remake está sendo gravado.

“Globo se esses dois não se pegarem vai ter protesto na frente do Projac e digo mais, eu vou na justiça processar o Bruno Luperi”, brincou um fã do remake de Pantanal.

Já outros telespectadores usaram termos da web para unir o possível casal gay da novela, que foi escrita originalmente por Benedito Ruy Barbosa: “Já to shippando Alcides e Zaquieu”, escreveu um perfil. “Gente tô shipando o Alcides e o Zaquieu”, comentou outro. “Pior que shippei Alcides e Zaquiel”, disse outro internauta no Twitter.

Para quem não conhece, a expressão “shippar” ganhou fama na internet e serve para deixar claro quando uma pessoa quer que duas outras estabeleçam um relacionamento amoroso.

na minha mente alcides e zaquieu ó nessa energia pic.twitter.com/cO3lw9rqJp — cassioutra (@elicassiane) July 27, 2022

Vale lembrar que, em cenas que ainda vão ser exibidas, Zaquieu vai revelar que está apaixonado pelo amigo peão. Sem medo, o mordomo da família Novaes vai revelar sua paixão por Alcides, que decide ser claro com o amigo, mas não será agressivo.

“Alcides, eu preciso lhe dizer uma coisa. É que aconteceu uma coisa, mas antes de eu falar eu gostaria que você soubesse que eu não tive culpa, que eu não procurei que isso acontecesse, apenas aconteceu”, dirá o ex-funcionário de Madeleine (Karine Teles) ao conversar com Alcides.

Globo se esses dois não se pagarem vai ter protesto na frente do Projac e digo mais, eu vou na justiça processar o Bruno Luperi por queerbait! — Tropical boy (@SorTony_) July 29, 2022

Sem muita paciência, Alcides retruca: “Fala logo diacho, você tá me deixando preocupado assim”. Então, Zaqueu revela: “Tá bom, eu vou falar, é que eu estou apaixonado por você”. Por fim, o peão afirma que respeita o amigo e deixa claro que ele só se relaciona amorosamente com mulheres.

