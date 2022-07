‘Encontro’: Médico demitido por WhatsApp diz que se sentiu desrespeitado: ‘Foi bem humilhante’

O médico Victor Hugo Heckert, de 29 anos, que soube que estava sendo demitido de uma unidade de saúde em Barão de Cotegipe, no Rio Grande do Sul, por meio de uma mensagem encaminhada no WhatsApp, participou do programa “Encontro”, da TV Globo, nesta sexta-feira (29). Ele disse que se sentiu humilhado pela forma com que foi dispensado e destacou que, mesmo após a repercussão do caso, nenhum dos responsáveis o procurou para explicar sobre a demissão.

“A única pessoa que veio falar comigo foi uma funcionária da limpeza, que acabou ficando minha amiga durante o trabalho, e ela me abraçou, disse que estava muito triste e chegou a me pedir desculpas, sendo que ela não teve nada a ver com isso. O resto da equipe, as pessoas fingiram que não aconteceu nada”, destacou o médico.

Victor falou que ficou surpreso ao receber a mensagem que citava sua demissão. “Então, na hora eu não sabia se tinha sido realmente encaminhada a mensagem para mim, ou se era de fato um engano. Então eu coloquei ali em tom de brincadeira ‘então estou sendo demitido?’, pois, de fato, eu fui pego de surpresa. Eu não sabia, pois era um trabalho que eu fazia de segunda e quinta de manhã. Eu tinha ido na segunda-feira tudo normal e ninguém me falou nada. Aí na terça recebi essa mensagem”, relatou.

Médico desabafa após ser demitido via WhatsApp e história repercute na web (Reprodução/Twitter @thehecky)

Segundo ele, ao buscar mais informações, soube que o contrato da empresa terceirizada para qual ele trabalhava, que prestava serviços para a Prefeitura de Barão de Cotegipe, tinha sido encerrado. Porém, ele não foi comunicado previamente sobre a dispensa.

“Depois simplesmente me falaram que contrataram outro médico, que iria fazer mais horas do que eu fazia na unidade. Posteriormente, falaram que tinha acabado o contrato daquela empresa que eu era contratado e, enfim, que tinham colocado outro médico por mais horas e que na última quinta-feira, no caso ontem, seria meu último dia de trabalho”, contou.

Humilhação

O médico disse que se sentiu humilhado com a forma que foi demitido. “Nenhuma demissão é fácil, nenhuma é uma coisa legal. Mas da forma que ela foi feita foi bem humilhante. Eu me senti desrespeitado pela forma que foi feita. Acho que nenhum trabalhador, independente da área que seja, merece ser tratado dessa forma, com esse descaso, com uma mensagem encaminhada. O mínimo que deveria ter sido feita era uma conversa, mesmo que por meio do aplicativo de mensagem, mas que tivesse sido feita de forma mais respeitosa e coerente.”

Victor disse, ainda, que não esperava toda essa repercussão sobre o caso depois que fez uma postagem no Twitter.

“Foi um misto de rindo para não chorar. Da mesma forma que eu fiquei indignado, achei bizarra a forma com que [a demissão] foi feita e foi algo tragicômico. Eu até dei risada, pois fui pego de surpresa. Mas fiz o post e não imaginava que ia viralizar dessa forma, pois mais pessoas puderam falar de casos de demissões da mesma forma...se um empregador se conscientizar que não deve fazer dessa forma, já fico satisfeito”. ressaltou.

Em nota, a Prefeitura de Barão de Cotegipe disse que não tem vínculo com o médico e que o contrato de prestação de serviços foi firmado com a empresa terceirizada na qual ele trabalhava, que foi encerrado.

Já a empresa terceirizada foi procurada pela reportagem, mas não deu retorno. Victor destacou que entrou em contato com o empregador e vai receber os seus direitos trabalhistas pela dispensa.

Entenda o caso

O médico compartilhou nas redes sociais a forma inusitada como soube que estava sendo demitido. Ele recebeu uma mensagem via WhatsApp, que comunicava o último dia dele no trabalho em uma unidade de saúde. Indignado, ele fez a postagem no Twitter (veja abaixo) e recebeu de volta uma onda de casos semelhantes.

A demissão via Whatsapp foi totalmente profissional e madura 🤡 pic.twitter.com/04oHirMXCb — demitido por whats (@thehecky) July 26, 2022

A postagem do médico já soma mais de 96 mil curtidas. Nela, ele mostrou a mensagem recebida, que continha um texto encaminhado que dizia: “Você já avisou ao Victor que o último dia vai ser quinta desta semana?”. Em seguida, o médico respondeu: “Oi, boa tarde. Não entendi. Eu tô sendo demitido? Kkkk”.

Na legenda da publicação, Victor escreveu: “A demissão via WhatsApp foi totalmente profissional e madura”, e usou um emoji de palhaço. Logo, a história repercutiu nas redes sociais e ele passou a receber como resposta inúmeros outros casos de pessoas que também foram demitidas por meio de mensagens.

O caso rapidamente repercutiu nas redes sociais e, entre os mais de 1,6 mil comentários na publicação do médico, muitas pessoas contaram sobre seus próprios processos de demissão.

Um dos usuários, por exemplo, foi demitido via WhatsApp enquanto estava viajando de férias. Outro contou que sofreu um acidente de moto enquanto ia para o trabalho e, enquanto se recuperava, também recebeu o aviso pela rede social de que tinha sido dispensado.

