Em momento de fúria, Jojo Todynho rebate críticas da web: ‘Corpo não é tudo’

Jojo Todynho apresenta a 2ª temporada do "Jojo Nove e Meia" (Edu Viana/Multishow)

Depois de mandar um recado para as mulheres e criticar a fala de Caio Castro, Jojo Todynho voltou a estourar em suas redes sociais.

Nesta quinta-feira (28), a famosa mandou um recado para quem critica seu corpo e sua história. Pelo stories do Instagram, a funkeira apareceu muito brava e mandou a real: “Sou gorda mesmo e gostosa. Do jeito que ele gosta. Uma mulher completa, que fecha no 10 a 10. É isso que eu sou”, começou ela.

Sem expor diretamente quem são os haters, Jojo Todynho falou em caráter e busca pelo crescimento: “As pessoas ficam achando que corpo é tudo, mas caráter é algo que muita gente não tem e que não vende na esquina não, você nasce com ele. Pode falar o que for, a resposta que eu mando para vocês é cresçam cada vez mais e ganhem cada vez mais. Vocês tomem vergonha na cara de vocês”.

Antes de gravar quadro para o "Mais Você", Jojo Todynho viaja para Paris (Reprodução/Instagram)

Por fim, Jojo relembrou do início da carreira e falou sobre a vida antes da fama: “Sempre trabalhei! Fui camelô, cuidadora de criança, vendi curso. Procure a minha história. Eu sou mulher pra car*****ho. Minhas tias e a minha avó me ensinaram a ser uma mulher digna.

LEIA TAMBÉM: Veja quando Guta explode com Tenório em Pantanal: ‘Pra mim, chega!’

Já na manhã desta sexta-feira (29), Jojo Todynho viajou para São Paulo, onde fará algumas gravações e falou aos fãs sobre o sonho de ser mãe.

Comentário faz Jojo Todynho chamar fã de fofoqueira (Reprodução/@jojotodynho)

Usando os stories do Instagram, a famosa revelou que a gravidez não vai acontecer, pelo menos, por enquanto e explicou o motivo: “Mulherada, é preciso se cuidar e fazer exames de rotina. Eu vou colocar o DIU de volta, já que eu não estou no objetivo de engravidar”, começou a famosa.

Em seguida, enquanto esperava o carro, ela contou aos seguidores que o foco mudou: “Eu estou em um momento de muito trabalho e eu quero me consolidar nesta nova empresa que eu tô entrando e na minha empresa. Mais para frente eu engravido. Eu queria muito agora, mas eu vou emagrecer para eu fazer a minha cirurgia”, disse a esposa de Lucas Souza.

LEIA TAMBÉM: Dani Calabresa não é mais exclusiva da TV Globo e futuro no BBB 23 é incerto