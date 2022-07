Ciúmes faz Tadeu virar personagem ‘mimimi’ de Pantanal e confusão é formada

No remake da novela “Pantanal”, Tadeu (José Loreto) nunca se entendeu muito bem com o fato de não ser o único filho de José Leôncio (Marcos Palmeira) e, logo na primeira cena com Jove (Jesuíta Barbosa) era perceptível que o ciúmes rolava solto.

Em cenas que ainda estão por vir, o filho de Filó (Dira Paes) vai deixar o sentimento tomar conta e, ao procurar Trindade (Gabriel Sater), ele acaba desabafando sobre como enxerga a relação do pai com os seus herdeiros.

Na novela da Globo, Tadeu reclama para o peão que Zé Leôncio “só tem olhos” para o irmão e o clima na fazenda fica por conta de Jove (Jesuíta Barbosa) e Zé Lucas (Irandhir Santos), que estão consumindo boa parte da atenção do rei do gado.

Zefa (Paula Barbosa) e Tadeu (José Loreto) formam um novo casal em Pantanal (João Miguel Júnior/Globo)

Durante uma briga, Jove fica revoltado com o caminhoneiro, que se muda para a tapera de Juma (Alanis Guillen) e vai jurar o irmão de morte pela traição. Neste momento, José Leôncio fica mediando o conflito e decide não tomar partido de nenhum dos filhos, mas perde a paciência por causa da nora.

No meio de tudo isso está Tadeu, personagem de José Loreto, que se lamenta ao perceber que Jove é o favorito entre os irmãos. O clima piora quando o filho de Madeleine (Karine Teles) decide explodir e mandar o pai destruir a tapera de Juma. Enquanto isso, o fazendeiro comunica a todos que a sela de prata não terá um dono até o clima voltar ao normal.

Ator José Loreto nos bastidores da novela "Pantanal" (Reprodução/Instagram)

Por fim, Juma e Jove voltam a se entender quando Érica (Marcela Fetter) reaparece no Pantanal e afirma estar grávida de José Lucas. Desta maneira, o caminhoneiro acaba se casando com a jornalista.

Escrita por Bruno Luperi, o remake de “Pantanal” é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, exibida em 1990. Prevista para terminar em outubro, a novela será substituída por “Travessia”, de Glória Perez.

