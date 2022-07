Celebridades e hotel de luxo: Tudo que sabemos sobre o novo reality do SBT

Otaviano Costa e Silvio Santos durante gravação no SBT (Divulgação/SBT)

O reality show “Casa dos Artistas”, lançado em 2001, foi um dos produtos de maior sucesso do SBT, que até tentou lançar outros programas do gênero, mas acabou abortando todas as ideias, seja pelo custo ou pela falta de audiência.

Mas, alguns anos depois, Silvio Santos quer colocar sua emissora novamente na rota dos realities com o lançamento do “Hotel das Celebridades”, atração que ainda não tem previsão de estreia, mas deve reunir 16 pessoas conhecidas no mesmo espaço.

De acordo com a coluna de Flávio Ricco, no portal R7, o reality show é uma adaptação do reality argentino “El Hotel de los Famosos”, exibido pelo canal El Trece. A atração foi criada por Diego Guebel, que passou pela direção artística da Band.

Reprodução/SBT

Para quem acompanha muitos programas do gênero, ele pode parecer uma mistura de outros realities, como “BBB” (Globo), “A Fazenda” (Record TV), “De Férias com o Ex” (MTV Brasil) e, é claro, “Casa dos Artistas” (SBT), já que os participantes terão que disputar muitas provas, que definem quem será imunizado e quem vai para a eliminação.

A cada semana, os famosos selecionados para o “Hotel das Celebridades” serão divididos em duas equipes. Quem ficar na equipe dos hóspedes terá direito a diversas regalias, como spa, piscina e quadra poliesportiva. Já na equipe dos funcionários, os confinados terão que trabalhar para servir seus adversários.

LEIA TAMBÉM: Fãs curtem a volta de Zaquieu e pedem romance gay em Pantanal

A votação para a eliminação de um dos participantes também será semanal, mas não há confessionário e tudo será dito na cara, como acontece no reality show “A Fazenda”, exibido pela Record TV. Além disso, a duração do confinamento pode assustar os famosos, já que serão quatro meses dentro do hotel.

Otaviano Costa assina com o SBT (Divulgação/SBT)

Ainda segundo a nota de Flávio Ricco, a estrutura do “Hotel das Celebridades” será construída nos estúdios do SBT, que fica em São Paulo. No final do programa, apenas um dos participantes vai levar o prêmio milionário, que também não teve o seu valor divulgado.

Ainda não há previsão de estreia, mas as sondagens para a formação do elenco devem começar em breve. Outro rumor é que Silvio Santos não deve apresentar a competição e o nome de Otaviano Costa está sendo cotado.

LEIA TAMBÉM: Em momento de fúria, Jojo Todynho rebate críticas da web: ‘Corpo não é tudo’