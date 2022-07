Antes do fim, Velho do Rio terá encontro decisivo com Tenório em Pantanal

Tenório (Murilo Benício) e Velho do Rio (Osmar Prado) vão se encontrar no fim de Pantanal (Reprodução)

Nas duas versões, Tenório, personagem de Murilo Benício, foi o maior vilão de “Pantanal” e, como manda a tradição, o seu final será trágico e, como aconteceu com Levi (Leandro Lima), ele morrerá no rio.

Nas cenas finais, o ex-marido de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) vai brigar com Alcides (Juliano Cazarré), seu ex-funcionário e amante da mãe de Guta (Julia Dalavia). Mas, o grileiro não vai levar a melhor, já que o peão consegue atingir o vilão com uma lança.

Ferido, o personagem de Murilo Benício será surpreendido com a aparição de uma sucuri, que deve ser o Velho do Rio (Osmar Prado). Na cena, o bicho vai levar o amante de Zuleica (Aline Borges) para dentro d’água, onde ele será morto.

Pantanal: Tenório (Murilo Benício), Alcides (Juliano Cazarré) e Velho do Rio (Osmar Prado) (Reprodução)

O envolvimento do protetor do Pantanal na morte de Tenório ocorre depois que Renato (Gabriel Santana), filho do grileiro, conseguir acertar um tiro no coração da onça Marruá, que seria a reencarnação da mãe de Juma (Alanis Guillen).

LEIA TAMBÉM: Ciúmes faz Tadeu virar personagem ‘mimimi’ de Pantanal e confusão é formada

“O que foi que eu fiz, meu Deus… O que foi que eu fiz?”, dirá o jovem, que estará com medo. Em seguida, Tenório responde que ele “fez o que tinha que fazer” e salvou a vida do pai: “Agora ela vai morrer… Longe daqui. Vem, vamos voltar pra casa… Que tá ficando tarde”, dirá o vilão do remake da Globo.

Em Pantanal, Tenório (Murilo Benício) não vai poupar nem sua filha de sua raiva (Reprodução/Globo)

Momentos depois, o Velho do Rio aparecerá para cuidar da onça e até conseguirá tirar a bala do coração do animal, mas sentirá que não terá mais jeito: “É só, Maria Marruá… É só… Você lutou uma vida inteira, Maria Marruá… Lutou duas vida. É hora de descansar…Você merece descanso… Você merece voltar pra casa… Voltar para junto dos seus. Tua missão está cumprida…Você protegeu sua cria…Daqui em diante eu cuido do resto…”, dirá ele.

Escrito por Bruno Luperi, o remake de “Pantanal” é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, que foi exibida em 1990. Prevista para terminar em outubro, a novela será substituída por “Travessia”, de Glória Perez.

LEIA TAMBÉM: Fãs curtem a volta de Zaquieu e pedem romance gay em Pantanal