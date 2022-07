Viih Tube faz xixi na calça em shopping de Dubai por motivo inusitado; entenda

Presente no maior shopping center do mundo, Viih Tube tirou onda no solo de Dubai nesta quarta-feira (27) e deu o que falar em suas redes sociais. Em momento cômico durante viagem em família, sua mãe, Viviane, acabou revelando que a influenciadora digital fez xixi na calça depois de uma crise de riso.

Ao sair da loja da Gucci, dentro do shopping, a influencer estava com sacola em mãos enquanto gravava um vídeo prometendo mostrar as aquisições. Contudo, foi chamada por um segurança após apitar ao passar pela porta.

“A pessoa ri tanto que está mijando. Vai logo, vai no banheiro. Mijando com Gucci na mão, misericórdia. Não está combinando”, disse Viviane, enquanto filmava a filha tendo a crise de riso.

“Gente, quando eu tenho esses ataques de risos eu faço xixi real, tá?”, escreveu Viih Tube. Ela estava acompanhada da mãe e da tia, que também integraram à crise de riso. “Puxei minha tia e ela mijou de verdade. Juro, gente, não dá para rirmos tanto não.”

Viih Tube vira destaque na imprensa internacional após ficar em cadeira de rodas por ‘segurar peido’

O perrengue no shopping em Dubai não foi a primeira situação embaraçosa da influenciadora. No fim de junho (28), a youtuber e ex-BBB, Viih Tube, resolveu segurar os gases e foi parar na cadeira de rodas.

Posteriormente, o caso ganhou destaque na imprensa internacional no início de julho em uma matéria do portal britânico The Sun. A influenciadora digital virou notícia depois de sentir dor intestinal e prender os gases.

“O amor machuca: ‘Acabei em uma cadeira de rodas depois de ter vergonha de peidar na frente do meu namorado’”, diz a manchete do portal britânico, com uma matéria sobre o caso de Viih Tube. O fato ocorreu durante a passagem da ex-BBB no fetival Rock In Rio Lisboa, em Portugal.

Acompanhada de seu novo affair Eliezer, também ex-participante do reality, a criadora de conteúdo ficou com vergonha de soltar os gases e acabou os prendendo. Como consequência, Viih Tube teve que ficar na cadeira de rodas.