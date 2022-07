Veja quando Guta explode com Tenório em Pantanal: ‘Pra mim, chega!’

A saída de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) de casa vai mexer com o humor de Guta (Julia Dalavia), que vai se revoltar com os demais personagens de “Pantanal”.

Na trama de Bruno Luperi, a jovem vai mudar radicalmente ao ver que a mãe está morando na chalana e Tenório (Murilo Benício) vai estranhar o comportamento da filha, que bate de frente com o vilão e vai chamá-lo de “porco”.

Na cena, Guta estará voltando de uma conversa com sua mãe e acaba encontrando Tenório no meio do caminho: “Diacho… Onde você andou?”, perguntará o grileiro, que estará nervoso.

Pantanal: Maria Bruaca (Isabel Teixeira) vira Maria Chalâneira, após Tenório (Murilo Benício) expulsá-la de casa (João Miguel Júnior/Globo)

Sem querer dar muitas explicações, ela vai falar que foi onde seus podem lhe levar: “Tira essas mãos sujas de cima de mim. O senhor é um porco”, dirá ela. A discussão ficará ainda mais quente e Tenório resolve tirar satisfação com a jovem.

LEIA TAMBÉM: Será neste dia que Maria Bruaca vai mudar de nome no remake de Pantanal; confira

Depois, ao chegar em casa, Guta vai recolher suas roupas e Zuleica vai colocar a namorada do filho contra a parede: “O que foi que aconteceu? Minha filha, me conte…”, perguntará a amante do pai.

Por fim, Guta pede para não ser chamada de filha: “Pra mim chega, eu não aguento mais essa vida. Eu vou embora daqui, dona Zuleica Bruaca!!!”, dispara a jovem.

Guta e Marcelo

Em “Pantanal”, Guta começou sendo a jovem estudante que se apaixonou pelo meio-irmão e, em seguida, a personagem que não conseguia emplacar um romance com nenhum outro homem do elenco. Mas, o futuro da filha de Maria Bruaca e Tenório será mais feliz.

Em Pantanal, Guta e Marcelo vão ficar juntos? (Reprodução/Globo)

Porém, segundo o roteiro, Guta e Marcelo vão se entregar ao amor e a primeira vez do casal será levada ao ar no remake da Globo. Na cena, a filha de Maria Bruaca vai convencer o futuro namorado: “Eu sei que existe um milhão de implicações… Mas… Não podemos deixar todo o resto para depois? Não me faça esperar mais… Eu não consigo esperar mais um segundo por você”.

Depois disso, eles se entregam de vez um ao outro. Neste mesmo instante, os fãs da novela “Pantanal” vão assistir uma cena onde Renato (Gabriel Santana), Roberto (Cauê Campos) e Tibério (Guito) aparecem em meio aos touros . Elas serão intercaladas com cenas de amor do casal.

LEIA TAMBÉM: Contas atrasadas e dívida milionária: O despejo de Belo e Gracyanne Barbosa