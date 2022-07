“Sim, essa mer.. doeu”: Chris Rock finalmente desabafa sobre tapa de Will Smith

Academia afastou Will Smith por 10 anos após bofetada em Chris Rock no Oscar Reprodução

O comediante Chris Rock finalmente quebrou o silêncio sobre o incidente do tapa que recebeu do ator Will Smith na festa de entrega do Oscar no último fim de semana, durante uma apresentação no PNC Bank Arts Center, em Nova Jersey.

O desabafo do comediante foi noticiado nesta quarta-feira pelo site da US Magazine, que acompanhou o espetáculo do comediante com exclusividade.

“Quem diz que palavras ferem nunca levou um soco na cara”, disse o ator de 57 anos na abertura de seu show que contou com a participação do também comediante Kevin Hart.

Durante a apresentação, Rock referiu-se a Smith como “Suge Smith”, em uma alusão ao rapper norte-americano Suge Knight, CEO da Death Row Records, que foi condenado em 1996 por espancar o falecido cantor Tupac Shakur e onde cumpre pena de 28 anos de prisão por atropelar e matar o empresário Terry Carter.

O comediante criticou durante sua apresentação as pessoas “sensíveis demais e que se fazem de vítima”, em referência ao ator Will Smith, que após esbofeteá-lo por fazer piada com a alopecia de sua esposa postou uma carta pedindo desculpas à Academia do Oscar pela reação.

“Eu não sou uma vítima, filho da puta...” disse Chris Rock. “Sim, isso dói, essa merda doeu filho da puta..., mas eu afastei essa merda e fui trabalhar no dia seguinte (...) eu não vou ao hospital para um corte de papel”, concluiu.

Punição

Em abril, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo evento do Oscar, anunciou a punição que o ator Will Smith receberia pela agressão ao comediante Chris Rock.

Por um período de dez anos, o ator estará proibido de participar de nenhum evento ou programa, pessoalmente ou virtualmente, ligado à Academia, de acordo com o presidente da organização, David Rubin. (Com Publimetro.cl)