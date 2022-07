‘Se valorizem’, afirma Jojo Toddynho ao detonar Caio Castro em vídeo

Como outras celebridades, Jojo Todynho também usou suas redes sociais para criticar o ator Caio Castro, que comparou pagar a conta de um jantar com sustentar uma mulher. Desta vez, ela fugiu dos stories e postou o vídeo em sua linha do tempo.

No post, a funkeira falou de empoderamento e sobre casamento e, ainda, mandou um recado direto para suas seguidoras: " Comigo não tem mimimi, eu falo mesmo. Recado do dia: trabalhem estudem se valorizem e tirem Caios da vida de vocês. Aliás, nem deixem entrar”, começou a famosa.

Em seguida, a vencedora do reality show “A Fazenda 12″ falou sobre Lucas Souza, seu marido: “”O meu marido faz tripas corações para me agradar. Imagina quem ganha o triplo dele ainda quer rachar a conta. Eu me lembro como se fosse ontem, quando minha sogra falou: ‘se o meu filho lhe tratar da forma que ele me trata, você está bem”.

Ainda no vídeo, Jojo Todynho falou para suas fãs que nunca focou em um relacionamento sério com homens que não conseguiria tratá-la como ela merece e pediu respeito: “Ser mulher, custa caro, ter mulher, mais ainda. Se botar na conta, não chega aos pés da conta do restaurante. Então, se valorizem e valorizem as mulheres que vocês têm”.

A polêmica

O ator Caio Castro, que está no elenco da novela “Todas as Flores” (Globoplay), deu uma opinião polêmica ao participar do podcast “Sua Brother”. Segundo o famoso, ele fica incomodado com a ideia de que o homem sempre tem que pagar a conta em um encontro amoroso.

“Qual a diferença entre pagar a conta e ter que pagar a conta? Me incomoda muito essa sensação de ter que sustentar, ter que pagar…”, disse o ator durante a entrevista.

Após a fala do ex-galã de “Malhação”, famosos e anônimos repercutiram em suas redes sociais. Clique aqui para ler mais sobre os famosos.

