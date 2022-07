Parte final de ‘Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez’ estreia na HBO Max

Nesta quinta-feira, 28 de julho, estreia a segunda parte da série documental ‘Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez’, que resgata, com depoimentos amigos e família da atriz, como foi sua morte precoce aos 22 anos. O crime aconteceu em dezembro de 1992.

‘Pacto Brutal: O assassinato de Daniella Perez’ é uma série dirigida por Tatiana Issa e Guto Barra, que também assina o roteiro. A produção Max Original reconstitui em cinco episódios detalhes e o julgamento do caso que impactou o Brasil nos anos 1990.

A primeira parte da série, os dois primeiros episódios, estreou no dia 21 de julho, e a segunda parte chega hoje, 28, ao catálogo da HBO Max. De acordo com o trailer divulgado pela HBO Max, os três últimos episódios vão mostrar o que aconteceu após o assassinato da atriz, uma vez que os dois primeiros se focaram em como tudo aconteceu e na caçada aos assassinos.

O crime

O crime aconteceu no dia 28 de dezembro de 1992 e em 27 de janeiro de 1993 os dois assassinos já estavam sendo julgados. Guilherme de Pádua e Paula Thomaz, que agora é conhecida como Paula Nogueira Peixoto, foram condenados a 19 anos de prisão, mas a pena foi reduzida para seis anos. O ex-casal se separou pouco tempo após a prisão, em 2006.

Na época de sua morte, Daniella interpretava a personagem Yasmin, uma jovem que despertava uma admiração do personagem gótico Reginaldo, interpretado por Eri Johnson. Yasmin era irmã da protagonista vivida por Cristiana Oliveira, na novela ‘De Corpo e Alma’, sendo essa, sua última novela.

Onde estão hoje os assassinos de Daniella Perez?

Em 1999 Guilherme de Pádua foi solto após ficar 6 anos e 9 meses presos e se mudou para Minas Gerais, sua terra natal. De volta à casa dos pais, ele se converteu ao protestantismo e hoje é pastor da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Hoje ele tem um canal no YouTube onde faz pregações religiosas.

Ele já se casou três vezes e hoje é esposo de Juliana Lacerda, uma maquiadora.