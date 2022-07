Pantanal: A primeira vez de Guta e Marcelo está perto e é isso que vai acontecer

Em “Pantanal”, Guta (Julia Dalavia) começou sendo a jovem estudante que se apaixonou pelo meio-irmão e, em seguida, a personagem que não conseguia emplacar um romance com nenhum outro homem do elenco. Mas, o futuro da filha de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Tenório (Murilo Benício) será mais feliz.

Em cenas futuras, a personagem vai descobrir que Marcelo (Lucas Leto) não é fruto do relacionamento do pai e de Zuleica (Aline Borges) e esta notícia fará ela ficar mais leve e continuar correndo atrás de seu verdadeiro amor.

Na novela "Pantanal", Marcelo (Lucas Leto) ficará em choque ao descobrir o passado de Zuleica (Aline Borges) (Reprodução/Globo)

Na cena, a amante de Tenório conta para eles que Marcelo é fruto de um estupro praticado por um médico. Mesmo sabendo de toda a verdade, o jovem não estará tão confiante e deve fugir de Guta.

Porém, segundo o roteiro, Guta e Marcelo vão se entregar ao amor e a primeira vez do casal será levada ao ar no remake da Globo. Na cena, a filha de Maria Bruaca vai convencer o futuro namorado: “Eu sei que existe um milhão de implicações… Mas… Não podemos deixar todo o resto para depois? Não me faça esperar mais… Eu não consigo esperar mais um segundo por você”.

Depois disso, eles se entregam de vez um ao outro. Neste mesmo instante, os fãs da novela “Pantanal” vão assistir uma cena onde Renato (Gabriel Santana), Roberto (Cauê Campos) e Tibério (Guito) aparecem em meio aos touros . Elas serão intercaladas com cenas de amor do casal.

"Pantanal": Para salvar o relacionamento do filho com Guta (Julia Dalavia), Zuleica (Aline Borges) fala sobre estupro em hospital (Reprodução/Globopay)

Segundo Bruno Luperi, a cena será delicada e poética: “A cena visa nos lembrar, de uma forma poética e sem chocar o público, que o amor é, antes de mais nada, uma necessidade fisiológica, e não mera convenção social. O coito, em seu estado mais selvagem e puro, pega os irmãos de surpresa”, descreveu o autor.

O remake de Pantanal deve chegar ao fim em outubro, quando será substituído por “Travessia”, novela de Glória Perez.

