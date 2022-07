HBO Max lança primeiro trailer de novo documentário sobre Lady Di

Um novo documentário sobre a vida e a morte precoce de Lady Di será lançado. ‘The Princess’ entrará para o catálogo da HBO Max a partir de 13 de agosto e, embora a HBO Max Brasil ainda não tenha lançado seu trailer oficial legendado, na gringa o trailer já foi revelado. Veja abaixo.

Dirigido por Ed Perkins, o novo documentário usa imagens de áudio e vídeo de arquivo da princesa Diana, mostrando sua ascensão à fama e morte prematura. A produção estreia 25 anos após a morte da princesa do povo, como ficou conhecida.

‘The Princess’ estreou mundialmente no Festival de Cinema de Sundance de 2022 e entra para o catálogo da HBO Max em agosto.

“Intensamente emocional, ‘The Princess’ é uma imersão visceral na vida de Diana no brilho constante e muitas vezes intrusivo dos holofotes da mídia”, segundo um comunicado da HBO. “O documentário se desenrola como se estivesse no presente, permitindo que os espectadores experimentem a adoração avassaladora, mas também o intenso escrutínio de cada movimento de Diana e o constante julgamento de seu personagem, revelando as próprias preocupações, medos, aspirações e desejos do público”.

Lady Di morreu aos 36 anos em um trágico acidente de carro em Paris, em uma perseguição de paparazzis, acompanhada por seu então namorado, o milionário Dodi Al-Fayed. O acidente ocorreu em 31 de agosto de 1997 e sua morte emocionou não somente o Reino Unido, onde era uma personalidade muito querida, mas também muitos países ocidentais.

O trailer começa com a entrevista de noivado da princesa Diana e do príncipe Charles, quando eles foram questionados sobre suas primeiras impressões um do outro.

O documentário busca entender como Diana se tornou uma figura de interesse midiático, a ponto de ser vítima pelo assédio da imprensa e como sua presença na Coroa incomodava o próprio Charles, que passou a ser visto como a pessoa atrás dela e não o futuro rei do Reino Unido.

A produção mostra ainda imagens de Diana colocando a mão sobre a lente da câmera, o incêndio de 1992 no Castelo de Windsor e o príncipe William e o príncipe Harry no funeral da mãe.