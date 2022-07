Gravações de ‘Cruela 2’ devem começar só em 2023; Tudo o que sabemos até agora

‘Cruella’, de 2021, um filme do diretor Craig Gillespie, narra a história de origem da nefasta vilã dos ‘101 Dálmatas’, Cruella de Vil. Passado em Londres dos anos 1970, o filme trouxe Emma Stone assumindo o papel-título, acompanhando seu início como a aspirante a estilista Estella Miller antes de abraçar uma vida de crime.

O filme também estrelou Emma Thompson como a Baronesa, uma designer de alta costura egoísta e inimiga de Cruella.

Devido à pandemia, ‘Cruella’ foi lançado simultaneamente nos cinemas e no Disney Plus. Ainda assim, conseguiu arrecadar admiráveis 233 milhões de dólares com um orçamento de apenas 100 milhões de dólares, além de receber elogios de críticos e fãs. É por esse grande sucesso que uma sequência do filme está sendo ansiosamente esperada.

Quando começam as filmagens de ‘Cruella 2′

A Disney oficialmente deu sinal verde para ‘Cruella 2′, com Tony Gillespie e o roteirista Tony McNamara à frente do projeto. Stone está oficialmente no elenco, mas desde agosto de 2021, não houveram atualizações sobre o filme, embora agora pareça que há algumas informações sobre quando as coisas começarão a ser feitas realmente.

Em entrevista com a Forbes, o ator Paul Walter Hauser, que estrelou no filme como Horace, nos deu indícios: “Disseram-me que o faremos no próximo ano. Não sei quando, mas acho que Tony McNamara está escrevendo o roteiro agora”.

“Ele provavelmente está mexendo com isso. Temos que trabalhar em torno da agenda sempre lotada de Craig Gillespie e Emma Stone, que valem a pena esperar, então a qualquer hora que eles quiserem, eu estarei lá”, finalizou ele.

Agenda lotada

O que sabemos é que para definir uma data para o início da produção será preciso verificar os cronogramas de Stone e Gillespie. Eles são surpreendentemente ocupados e sabemos que Emma Stone acabou de terminar o trabalho na adaptação de ‘Pobres Coisas’ de Yorgos Lanthimos, e já está se preparando para filmar a série de comédia ‘The Curse’ de Nathan Fielder e Benny Safdie.

Além disso, Craig Gillespie, por outro lado, atua como diretor e produtor do programa ‘Physical’ da Apple TV+, e também irá dirigir o filme ‘The Antisocial Network’.

Se tudo correr bem, os fãs talvez possam esperar assistir ‘Cruella 2′ nos cinemas em algum momento de 2024.