Evento de cultura pop em SP gera revolta após cancelamentos e estandes vazios

Alô Fyre Festival, temos companhia! Desde a tarde da última quarta-feira (27), um assunto está causando revolta nas redes sociais: a realização da primeira edição da UcconX, feira de cultura pop e geek que está acontecendo no Complexo do Anhembi, em São Paulo, até domingo (31).

Geralmente, esse é o tipo de evento que costuma ser amplamente acompanhado por portais de entretenimento, influenciadores e o público em geral. Contudo, esta primeira edição está sendo marcada por outros motivos.

O principal deles é o cancelamento de atrações internacionais há muito aguardadas pelos fãs. A atriz Millie Bobby Brown, protagonista de “Stranger Things”, e o ator George Takei, do elenco da versão clássica de “Star Trek”, eram os principais convidados do primeiro dia nesta quinta-feira (28), mas tiveram a participação cancelada de última hora.

Inicialmente, a produção do evento divulgou uma nota, dizendo que ambos estavam com covid-19 e não poderiam vir ao Brasil. Porém, horas depois a postagem foi apagada e os fãs foram automaticamente realocados para outros painéis.

Millie Bobby Brown não fez nenhum tipo de declaração sobre estar com covid-19. Já George Takei concedeu uma entrevista ao fã-clube de “Star Trek”, Nova Frota, dizendo que não poderia vir ao Brasil, já que seu marido tinha sido infectado pelo coronavírus.

“Os ingressos adquiridos para os painéis, vip pass, e fan pass de George Takei e Millie Bobby Brown permanecem válidos e foram transferidos automaticamente para os painéis do Ian Somerhalder (28 e 29 de julho) e Dacre Montgomery (30 e 31 de julho), respectivamente”, informou a organização.

Os fãs que preferirem o reembolso, devem solicitara através do email relacionamento@ucconx.com.

Após os dois cancelamentos, muita gente começou a manifestar seu receio nas redes sociais de que outras atrações também cancelassem a participação nos painéis da UcconX.

Contudo, para a alegria de quem acompanhava “The Vampire Diaries”, o ator Ian Somerhalder chegou ao país e deve permanecer até sexta-feira (29), para dois painéis.

SIMPLESMENTE IAN SOMERHALDER DANDO UM SOQUINHO NA MINHA MÃO AAAAAAAAAAAAA pic.twitter.com/6w1tzW2FbH — edi (@itsditb) July 28, 2022

Além de Ian Somerhalder e Dacre Montgomery, o ator Rupert Grint, conhecido por seu papel na franquia “Harry Potter”, também está previsto para painéis no evento.

Críticas e mais polêmicas

Quem compareceu ao primeiro dia de UcconX estranhou: nada de filas e nem de multidão. Na verdade, encontro o Pavilhão do Anhembi bem livre, praticamente vazio. Diversas críticas à organização do evento pipocaram nas redes sociais por conta disso.

A produção, porém, se justifica dizendo ser algo normal para um evento que está começando. “Nas redes sociais surgiram críticas à estrutura do festival e a organização do UcconX 2022 explica que a estrutura está 100% montada e como todo início de festival, é normal que o movimento do público seja menor no primeiro dia. Também é importante destacar que o primeiro dia de evento também é utilizado para eventuais ajustes”, informou a assessoria em nota à imprensa.

Além dos cancelamentos e o espaço vazio, a UcconX também está mergulhada em outra polêmica: a empresa está sendo acusada de não ter efetuado o pagamento de seus ex-funcionários.

Um perfil sob o nome de Hugo Melo publicou uma longa série de tweet, afirmando que a pré-venda de ingressos foi anunciada sem que nenhuma estrutura estivesse pronta e que foi dito ao público que as entradas tinham se esgotado sem que isso tivesse de fato acontecido.

Hugo chegou a compartilhar, inclusive, um vídeo da projeção original para o evento.

Começamos a ver o projeto ambicioso, que seria executado pela empresa que montou a abertura das Olímpiadas do Rio de Janeiro (sem brincadeira). Seis universos temáticos, mais de 140 mil m2 de área. Estruturas incríveis numa experiência que seria "inexplicável". Segue o vídeo pic.twitter.com/jBqee1PGM4 — Hugo Melo (@hugoevmelo1) July 27, 2022

Outra funcionário, sob o nome de Karla Tomaz no Twitter, também desabafou nas redes sobre todo o trabalho gratuito que chegou a fazer para a marca, sem expectativas de pagamento.

Demorei um pouco pra abrir meu perfil aqui, mas agora é necessário



Amanhã começa a @ucconx e tudo o que eu sinto é tristeza e frustração. Trabalhei por muito tempo na organização do evento e no final levei um golpe de meses sem receber. — Karla Tomaz (@akarlatomaz) July 27, 2022

A assessoria, se justificou dizendo que houve mudança de propriedade do evento durante a organização. “Quanto às alegações de falta de pagamento de ex-colaboradores, a organização do UcconX 2022 esclarece que a BBL, empresa one-stop-shop que opera desde 2018 no mercado de games e esports, adquiriu a propriedade intelectual da UcconX (Universal Creators Conference Experience) e seus contratos relevantes com o Anhembi e não tem nenhuma relação com a antiga proprietária do evento. As reclamações são referentes ao período que antecede a aquisição desses ativos pela BBL, que se solidariza e lamenta essa situação”, disse a assessoria, em nota à imprensa.

No final da tarde desta quinta-feira (28), o Procon-SP notificou a empresa para saber “quantos ingressos foram vendidos e por quais razões o evento com os atores foi cancelado”.

Nota do Procon-SP sobre notificação à UcconX (Foto: Reprodução)

