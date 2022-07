‘Encontro’: Cliente ‘trollado’ ao tentar aplicar golpe do Pix agora quer processar pizzaria, diz empresário

Dono de pizzaria 'trollou' cliente que tentou pagar com Pix falso e enviou suco com sal e pizza sem recheio, no Piauí (Reprodução/Redes sociais)

O empresário Robson Costa, dono de uma pizzaria em Teresina, no Piauí, que resolveu dar uma lição em um golpista que tentou fazer um pedido usando um Pix falso, participou do programa “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta quinta-feira (28). Ele contou como percebeu que estava sendo vítima de um golpe e que, após a repercussão do caso, está sendo ameaçado pelo cliente, que diz que teve seus dados expostos.

“Eu fiz um boletim de ocorrência ontem à noite. Eu nem iria fazer, né, mas ele ficou ameaçando a pizzaria, falando que vai processar a gente por ter divulgado os dados dele”, revelou.

Lembra do golpe do Pix falso? Cliente está ameaçando a pizzaria por ter revelado seus dados. 😳 #Encontro pic.twitter.com/Bv930mWNqJ — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 28, 2022

Robson destacou que essa não foi a primeira vez que o estabelecimento foi alvo de golpistas. Desta vez, ele contou que percebeu que o comprovante do Pix enviado pelo cliente constava o valor de R$ 55 pela pizza. No entanto, na conta bancária caiu apenas R$ 0,01.

“Um mês atrás, a gente foi vítima de golpes, três vendas com golpes falsos. A gente confiava, não conferia. Depois disso, só enviamos o pedido pra cozinha e pra entrega com o dinheiro na conta. Também tinha chegado um Pix de um centavo. Foi quando esse rapaz fez o pedido e aí enviou o comprovante que a gente não identificou na conta”, contou o empresário.

Ele também disse que estranhou o endereço que constava no Pix e o de entrega da pizza. “Isso é pra gente não conseguir ir até lá depois e nem chamar a polícia”, destacou Robson.

“No outro golpe, a gente não conseguiu cobrar, porque ele não dava endereço. Quando a gente ia entregar, ele saía de dentro de um terreno, de um lugar que a gente não conseguia identificar. Seria até difícil pra polícia identificar. Ele diz que é perto de um comércio, que é difícil encontrar o endereço dele”, destacou.

Atenção empresários: fique atento aos sinais de que você pode estar sofrendo um golpe! 👀 #Encontro pic.twitter.com/nq29XNmWu8 — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 28, 2022

Entenda o caso

Na última segunda-feira (25), depois de perceber que tinha recebido um Pix falso, Robson mandou entregar ao cliente uma pizza sem recheio e um suco com sal. Ele já tinha sido vítima de um golpe e, ao perceber que provavelmente se tratava do mesmo homem, resolveu “trollar” o “espertinho”.

“A pizzaiola deu a ideia de mandar só a massa seca e ela escreveu o nome ‘pix fake’ na caixa. Para o refrigerante, pegamos a garrafa vazia e colocamos um suco em pó. O entregador disse que ele ainda poderia beber o suco, aí colocamos sal”, contou.

Quando a entrega foi feita, as suspeitas se comprovaram: as características físicas do rapaz que recebeu o pedido eram semelhantes as do homem que tinha aplicado o golpe anteriormente.

Troca de mensagens

O golpista enviou na sequência uma mensagem pelo WhatsApp à pizzaria, dizendo que não tinha entendido a entrega. Depois, bloqueou o restaurante.

A brincadeira, contudo, não parou por aí. Foi enviado junto com a pizza sem recheio um pênis de borracha. Por outro número, funcionários pediram que o golpista devolvesse o objeto.

“Ele disse que vai devolver e mandou uma mensagem dizendo que ‘roubou pra comer’”, afirmou Robson.

No entanto, outro empresário informou em um grupo de empreendedores que o mesmo homem estava tentando aplicar o golpe, dessa vez pedindo cervejas.

