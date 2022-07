Dani Calabresa não é mais exclusiva da TV Globo e futuro no BBB 23 é incerto

Dani Calabresa comanda o “Dani-se”, programa solo da famosa no GNT, e, no começo do ano, estreou no C.A.T BBB, quadro de humor do “Big Brother Brasil”. Mas, agora, ela revelou que encerrou o seu contrato fixo com a emissora.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do site Uol, ela disse que, após sete anos de contrato exclusivo, vai trabalhar apenas por obra, o formato determinado pela emissora carioca.

Com isso, a presença da atriz no “BBB 23″ não está totalmente garantida: “Esse modelo de contrato permite que o artista varie. Acho moderno. Pode ser que daqui um ano eu esteja chorando debaixo da ponte”, disse ela.

No "BBB 22", da Globo, Dani Calabresa fala em colônia de férias Dani Calabresa no ‘CAT BBB’ (Reprodução/Globo)

Já ao “TV Fama”, programa exibido pela RedeTV!, Dani Calabresa fez um apelo para Boninho, diretor do “BBB” e de outros programas de entretenimento da Globo: “Boninho, vou começar a confirmar, espero que você me confirme. Vou dizer que sim”, brincou a famosa, que participou do “MTV Miaw”.

Vale destacar que Dani estreou no programa após a saída de Rafael Portugal, que deixou a Globo por causa de outros projetos.

Durante os anos que ficou na TV Globo, Dani Calabresa também apareceu em outros programas de humor, como o extinto “Zorra Total” e a nova versão da “Escolinha do Professor Raimundo”, onde ela interpretou a personagem Catifunda.

Com o fim do contrato fixo com a Globo, os fãs também questionam se Dani continuará com o seu programa na TV a cabo. Recentemente, os boatos sobre o cancelamento da produção ficaram mais fortes.

“O programa deu super certo. É uma grande atração de humor em um canal que não é tão de humor, que é o GNT. Eu achava que ele só teria uma temporada, então pra mim a surpresa não é não ter a terceira, mas sim ter a segunda em plena pandemia”, comemorou ela.

