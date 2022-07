Contas atrasadas e dívida milionária: O despejo de Belo e Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa e o cantor Belo enfrentam um novo problema judicial. Os famosos foram notificados e terão que deixar a mansão luxuosa em que vivem, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Com contas atrasadas, como aluguéis, IPTUs e contas de consumo, o casal tem uma dívida no valor de R$ 221.159,86. Segundo o site Em Off, o casal recebeu uma ordem de despejo e terá que pagar o saldo devedor.

Além deste valor, eles terão que pagar R$ 46.139,85 de multa e R$ 39.667,09, que corresponde a uma indenização por danos materiais. Vale lembrar que em 2013, o casal já tinha sido notificado com uma ordem de despejo.

Outro ponto interessante é que somente o aluguel do imóvel custa R$ 14.300,00, que foi acertado com o casal em 2017, quando eles pagaram o valor correspondente aos três primeiros meses.

Até o momento, Belo e Gracyanne Barbosa não se pronunciaram sobre o despejo e o pagamento da dívida.

Mais dívidas

O cantor Belo também enfrenta outros problemas judiciais. Segundo o site Uol, o famoso terá que fazer uma transferência bancária de R$ 7 milhões na conta do ex-jogador de futebol Denílson, que já tinha comentado sobre a polêmica em 2020.

Na época, o jogador de futebol usou suas redes sociais para expor a dívida: “Vai, me arruma o telefone do Belo. Vamos cobrar esse filho da p… Vai me mandar o número do Belo? Mano, vai dar m…, do jeito que ‘tô’ aqui vai dar m…, tio”, disse ele em uma live no Instagram.

Além disso, Belo teve suas contas bloqueadas e o valor de um cachê milionário de um show ao lado de Thiaguinho, em São Paulo, penhorado. Recentemente, o famoso também não cumpriu o combinado com uma empresa de agenciamento e por quebrar a cláusula contratual teria que pagar uma multa que ultrapassa os R$ 5 milhões.

