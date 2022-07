Comissão não investigará origem da mala de dinheiro recebida pelo príncipe Charles

O órgão britânico regulador de instituições de caridade, a Charity Commission, decidiu não investigar uma doação, supostamente ilegal, recebida por uma das instituições de caridade do príncipe Charles. Segundo informações da BBC, uma porta-voz da Comissão de Caridade disse: “Avaliamos as informações fornecidas pela instituição de caridade e determinamos que não há mais papel regulatório para a comissão”.

A doação recebida pela instituição de caridade do príncipe Charles chamou a atenção após uma reportagem investigativa divulgada no The Sunday Times, em junho deste ano, que revelou que o herdeiro da Rainha e próximo rei do Reino Unido teria recebido a quantia de cerca de 1 milhão de euros, aproximadamente R$ 5,54 milhões, em dinheiro vivo de um ex-primeiro-ministro do Catar.

Segundo a BBC, houve reclamações de que dinheiro foi entregue em uma mala e sacolas e uma fonte real sênior disse que essas grandes doações em dinheiro não seriam mais aceitas.

O órgão de vigilância de caridade do Reino Unido reiterou ainda, segundo informações da BBC, que não havia “nenhuma preocupação” com a governança da Fundação de Caridade do Príncipe de Gales. Segundo o órgão, os curadores enviaram informações, por meio de um relatório de incidente grave, que deu “garantia suficiente” de que a devida diligência havia ocorrido.

A Clarence House, holding que cuida dos projetos do príncipe Charles, disse que mostrou que “todos os processos corretos foram seguidos”.

Mala de dinheiro

De acordo com o The Sunday Times, esta foi uma das três doações em dinheiro do Sheik Hamad bin Jassim. Juntas, as doações teriam totalizado cerca de € 3,1 milhões. O dinheiro foi uma doação para o Charles’ Prince of Wales Charitable Fund, que concede doações a outros grupos sem fins lucrativos que refletem os interesses do príncipe.

As doações teriam ocorrido entre 2011 e 2015, inclusive um pacote de dinheiro foi dado durante uma reunião privada entre Charles e Sheikh Hamad. O dinheiro foi então contado por dois assessores no palácio e passado para o banco real Coutts para depósito no fundo.

Apesar disso, a reportagem do The Sunday Times afirmou que não há “nenhuma sugestão de que os pagamentos foram ilegais”.

Em junho, o escritório do príncipe Charles, Clarence House, explicou, através de um comunicado que “as doações de caridade recebidas do Sheik Hamad bin Jassim foram passadas imediatamente para uma das instituições de caridade do príncipe que realizou a governança apropriada e nos garantiu que todos os processos corretos foram seguidos”. O Sheik Hamad não comentou.