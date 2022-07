Cara e Coragem: Pat é vítima de Danilo e atriz muda estratégia dentro da novela

Nos próximos capítulos de “Cara e Coragem”, Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) vão arriscar tudo para conquistar a fórmula secreta que foi criada dentro da empresa de Clarice (Taís Araujo). Mas, desta vez, eles vão entender que Danilo (Ricardo Pereira) não está de brincadeira.

O vilão da novela da Globo mandará seus capangas colocarem explosivos no carro da dublê. A ideia é que quando ela ligar o veículo tudo explodirá. Na cena, a personagem de Paolla vai ser lançada para longe e aparecerá muito ferida.

Neste momento, Moa rapidamente se aproxima da amada e ela acaba se declarando para o amigo. Quem não vai gostar nada de saber disso é Alfredo (Carmo Dalla Vecchia), que ainda precisa lidar com ela lhe chamando pelo nome do dublê.

Cara e Coragem: Pat (Paolla Oliveira), Moa (Marcelo Serrado) e Andréa Pratini (Maria Eduarda de Carvalho) (Reprodução)

Mas, a cena de romance será quebrada por Rico (André Luiz Frambach), que chegará no exato momento e acabará estragando tudo. Com isso, Pat será levada às pressas para o hospital e Moa ficará ainda mais abalado com medo de perder a mulher.

Já em outro momento de “Cara e Coragem”, Andrea (Maria Eduarda de Carvalho) decide contar tudo que sabe sobre a morte da empresária, que é interpretada por Taís Araujo. Ela ainda vai tentar convencer o grupo das mulheres de terno laranja a contar sobre o caso, que aconteceu nos primeiros capítulos da novela.

Em Cara e Coragem, Ricardo Pereira é um dos vilões (Divulgação/Globo)

Em seu depoimento, a atriz vai contar para Paulo (Fernando Caruso) e Marcela (Júlia Lund) que a empresária deixou um bilhete suspeito: “Nós fazemos parte de um grupo de apoio a mulheres que estejam enfrentando algum tipo de problema e que se sintam sozinhas, impotentes para resolver”, começará ela.

Segundo ela, Clarice escreveu o bilhete na frente de todas as integrantes, já que era parte de um exercício de aceitação do luto do pai: “A Clarice colocou no papel o que gostaria de ter ouvido de Roberto Gusmão”, afirma Andrea.

