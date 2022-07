Caio Castro diz se sentir incomodado quando se sente obrigado a pagar a conta em encontro

Uma fala do ator Caio Castro está repercutindo mal pelas redes sociais nesta semana. O global disse se sentir incomodado quando sente que seria sua obrigação pagar a conta em um encontro romântico.

“Qual a diferença entre pagar a conta e ter que pagar a conta? Me incomoda muito essa sensação de ter que sustentar, ter que pagar... Eu não tenho que fazer p**** nenhuma”, disse ele, em entrevista ao podcast Sua Brother.

Apesar da conversa ter acontecido no fim do mês passado, este trecho em específico passou a repercutir na última terça-feira (26). Para o ator, o problema está na imposição do pagamento, quando a parceira não se interessa em saber o valor da conta.

“Faço questão de te chamar para jantar, vou ao banheiro, já pago a conta... Não chega nem conta, já está resolvido... Agora, pediu a conta e não se mexeu e não perguntou nunca, como se eu tivesse esse papel? Você não é minha filha”, argumentou.

O tom de Caio incomodou diversas mulheres nas redes sociais. De anônimas a famosas, muitas discordaram do ator. “O boy tem que pagar a conta no primeiro encontro, isso é cavalheirismo”, disse a colega de profissão, a atriz Mariana Rios, ao comentar o caso.

Mariana Rios acabou de chutar o Caio Castro ao vivo no #MarianaRiosNoPoccast pic.twitter.com/SmyEgVRJMH — Rafael Aguiar 🇧🇷🚩 (@RafsAguiar2) July 28, 2022

“Recado do dia: trabalhem estudem se valorizem e tirem Caios da vida de vocês. Aliás, nem deixem entrar”, disse a cantora Jojo Todynho aos seus seguidores - entenda.

“Paga uma conta e acha que sustenta? Paga minha academia, minha pós, meu plano de saúde, boletos infinitos... Isso é sustentar. Menos, Caio!”, compartilhou a nutricionista Ana Luiza Leão em seu Twitter, ao saber da polêmica.

Esse vídeo do Caio Castro falando q não se sente obrigado a sustentar mulher e citando conta de jantar me pegou bastante! Paga uma conta e acha q sustenta? Paga minha academia, minha pós, meu plano de saúde, boletos infinitos.. isso sim é sustentar, menos Caio!!! Bem menos! — ɴᴀʟᴜ (@leaoanaluiza) July 26, 2022

“Caio Castro sendo ridículo mostrando que a maioria dos homens pensam que pagar um jantar é ‘sustentar’”, compartilhou Leticia Samuel, alcançando mais de 60 mil curtidas com o tweet.

Caio Castro sendo ridículo mostrando que a maioria dos homens pensam que pagar um jantar é "sustentar" kkkkkkkkkk pavor — Lelê🌻 (@leticiasamuel83) July 26, 2022

Não demorou e logo os memes também começaram a surgir.

o caio castro quando o garçom vem entregar a conta pra ele

pic.twitter.com/N1m88dEF7m — a ally do filme (@alnwldr) July 28, 2022

levando caio castro pra jantar pic.twitter.com/Qu43XyRYwN — alana (@almotchellis) July 28, 2022

Todo mundo discutindo se o boy tem que pagar a conta ou não.



Eu:#CaioCastro #MarianaRiosNoPocCast pic.twitter.com/IASEiOF23Y — A Severo 🦂 (@thayasevero) July 28, 2022

caio castro tendo que pagar 12,90 em dois mcflurrys através do mcexperiência pic.twitter.com/8EQT1cgD3R — a giuliana não quer sambar (@eusoumuitoboba) July 28, 2022

Após a repercussão crescer na internet, Caio se posicionou novamente sobre o assunto. “Em minha fala, foquei na imposição de pagar, quem inventa outra coisa é porque não focou na sinceridade”, disse o ator.

