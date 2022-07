Ana Maria Braga revela que Gil do Vigor vai deixar o País: ‘Vamos morrer de saudade’

Ana Maria Braga revelou aos telespectadores do “Mais Você” nesta quinta-feira (28) que Gil do Vigor vai deixar o País. Ele vai passar uma temporada nos Estados Unidos e, por isso, não participará do matinal presencialmente.

Gil apresenta toda semana o quadro “Tá Lascado”. Hoje, ao chegar ao estúdio, teve uma conversa inusitada que serviu de gancho para a loira contar a novidade ao público.

Ana Maria mostrou um vídeo feito nos bastidores da atração da TV Globo em que o economista e ex-BBB “bate um papo” com Paçoca, um dos animais de estimação da apresentadora. “Quando você chega aqui, normalmente você conversa com muita gente, até porque você é uma pessoa conversadora e muito receptiva. Mas hoje, enquanto se arrumava no camarim, olha com que ele estava falando”.

Gil do Vigor apareceu na gravação “latindo” com a cachorra. “A Paçoca devia tá dizendo para você ficar aqui e conhecê-la mais tempo. Deve ter dito também que a mãe dela vai sentir muito sua falta aqui, mas que você vai fazer muito sucesso lá”, disse Ana Maria.

“Dezembro eu tô aqui pra gente continuar o vigor”, fez questão de explicar o ex-BBB, que vai passar alguns meses na Califórnia para terminar seu PHD em Economia.

‘Tá Lascado’ continua

Com a revelação feita, a loira esclareceu que, mesmo longe, o quadro de Gil no “Mais Você” será mantido, mas de forma virtual.

“Nós vamos morrer de saudade. Mas vale ressaltar que, mesmo indo embora do Brasil, ele vai continuar vindo tomar café da manhã com a gente, porém, via streaming. Ele toma café lá e a gente toma aqui. O ‘Tá Lascado’ continua, com a gente ‘deslascando’ um monte de assunto”, garantiu Ana Maria.

