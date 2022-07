Sessão da Tarde: ‘As Férias da Minha Vida’ tem conexão com filme de James Bond

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta quarta-feira (27) o filme “As Férias da Minha Vida″, lançado em 2006. O longa é estrelado por Queen Latifah (”Chicago”), LL Cool J (”Do Fundo do Mar”) e Timothy Hutton (”O Bom Pastor”).

O filme conta a história de uma mulher chamada Georgia Byrd (Queen Latifah). Ela é bastante tímida, mas resolve mudar radicalmente de vida após ser diagnosticada como portadora de uma doença terminal.

Dessa forma, ela escolhe fazer uma transformação completa em seu guarda-roupas. Ela vende todos os seus bens e toma a decisão de viajar para a Europa, onde passa a morar em um hotel e aproveita ao máximo o tempo que lhe resta.

Confira três curiosidades sobre “As Férias da Minha Vida”, segundo o IMDb:

Conexão com James Bond

Pode parecer engraçado, mas o filme tem uma pequena conexão com “Casino Royale”, primeiro filme de Daniel Craig como James Bond na franquia “007″. Ambos contam com cenas gravadas no Grandhotel Puup, em Montenegro.

Falta de representatividade

Em uma determinada cena, Georgia comenta com sua irmã que não existem cantores de country negros. Embora ainda hoje sejam poucos os representantes negros no gênero, na época em que o filme foi gravado isso era ainda pior: apenas Charley Pride tinha alcance como um artista negro que cantava country.

Receitas verdadeiras

Os pratos preparados no filme são receitas reais. O portal Food Network divulgou todas as receitas, na época, e incluem pratos como salada de lagosta em ninhos de alho-poró de batata e codorna assada com recheio de brioche e chouriço. Contudo, as receitas ficam disponíveis apenas para usuários nos Estados Unidos, não sendo possível acessá-las do Brasil. Uma pena.

