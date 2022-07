Roubou a noite: Gkay se torna principal assunto após MTV Miaw 2022

A cerimônia de premiação do MTV Miaw 2022 reuniu diversas pessoas famosas, mas uma delas se destacou: a influenciadora Gessica Kayane, mais conhecida nas redes sociais simplesmente como Gkay.

A paraibana roubou a noite desde o momento de sua chegada. Depois de começar a investir em looks mais ousados nos últimos meses, Gkay chegou à cerimônia com um style completamente Balenciaga.

Segundo a influenciadora, foi preciso encomendar do exterior. A inspiração para a composição foi o look de Kim Kardashian no Met Gala do ano passado.

E tal qual sua musa inspiradora, Gkay rendeu diversos memes nas redes sociais. Confira:

A Gkay chegando no pino carpet do #MTVMiaw pic.twitter.com/uTYS8QZMO3 — Ney (@NeyGoncalvez) July 27, 2022

“a gkay ta se tornando um ícone fashion” pic.twitter.com/8IcKXaPDY5 — gabu (@sapocibernetico) July 27, 2022

Esse não foi o único momento em que a influenciadora foi assunto nas redes sociais. Mais tarde, ela também foi protagonista de outro momento: um beijo pra lá de polêmico com a influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa.

Isso porque internautas na internet começaram a criticá-la, dizendo que elas queriam apenas chamar a atenção.

por favor não comparem o beijo de ouro da madonna e da britney com esse beijo forçado e capenga da gkay com a boca rosa pic.twitter.com/02ITsZ3zr1 — b*tch in luv (@DantesbyBTS) July 27, 2022

ATENÇÃO Boca rosa e Gkay acabam de se beijando por biscoito kkkkk o desespero por engajamento chega parecer piada #bifestinha pic.twitter.com/daNWY867ce — Barbara (@Barbaraesc02) July 27, 2022

o beijo da bianca e gkay foi uma das coisas mais horrorosas que já vi na vida. o desespero por likes dessa galera é digno de pena pic.twitter.com/Hvf8KPDnq1 — luh 🛫 (@luhcomenta_) July 27, 2022

O beijo foi dado após Gkay receber o prêmio de Ícone Miaw. “Quem te falou que eu não beijo ninguém em público, Bianca?”, perguntou no palco. A ex-BBB entrou na brincadeira e não recuou. “Ah é? Então me beija”.

O MTV Miaw entrega anualmente prêmios a artistas e influenciadores das áreas de entretenimento, focados em música, cinema, televisão e internet. Elza Soares e Marília Mendonça foram homenageadas na edição deste ano, que foi apresentada pela atriz Camila Queiroz e pelo rapper Xamã.

