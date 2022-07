Pantanal: É isso que você precisa saber sobre o parto de Juma

Mesmo figurinha repetida não completando o álbum, o remake da novela “Pantanal” vai se inspirar na cena do nascimento de Juma Marruá (Alanis Guillen), que nasceu depois da fuga de Maria Marruá (Juliana Paes), para um dos momentos mais marcantes do folhetim.

Nos capítulos finais da novela da Globo, Juma (Alanis Guillen) vai ser teimosa e deixará a fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) para morar sozinha em sua tapera. Mas, a protagonista da trama estará grávida e será neste momento que as contrações do parto começam a aparecer.

Sozinha, já que ela também não estará com Jove (Jesuíta Barbosa), Juma corre para a beira do rio, como aconteceu com sua mãe, no final da primeira fase de “Pantanal”, e começa a fazer força para sua filha nascer: “Vem filha, vem que estou te esperando”., dirá a menina-onça.

Velho do Rio (Osmar Prado) Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen) em cena do remake de Pantanal (Estevam Avellar/Globo)

Neste momento de aflição e, é claro, emoção, Juma terá a ajuda do Velho do Rio (Osmar Prado), que aparece durante o parto e consegue acalmar a protagonista. Por fim, o protetor da natureza e bisavô da criança faz uma profecia: “Essa menina vai ser a rainha dessas águas e dessas matas. Alguém vai contar a história dessa menina, a princesa do Pantanal”.

O nascimento da filha de Juma e Jove será muito parecido com a cena que marcou o fim da primeira etapa do remake, mas Juma não vai abandonar sua herdeira, que levará o nome da mãe.

Em Pantanal, Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) vivem em casas separadas (João Miguel Júnior/Globo)

Após dar à luz, Juma volta para sua tapera e, com a filha nos braços, dará de cara com o marido, que está chegando de viagem. Na cena, os jovens deixam as brigas de lado e Jove fica muito emocionado ao saber que a herdeira nasceu.

Escrito por Bruno Luperi, o remake da novela “Pantanal” é baseado no roteiro original de Benedito Ruy Barbosa, avô do autor. A trama deve ir ao ar até outubro, quando será substituída por “Travessia”, de Glória Perez.

