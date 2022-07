‘Pacto Brutal’: Como Claudia Raia notou uma pista que apontou o assassino de Daniella Perez

Desde que os primeiros capítulos da série documental ‘Pacto Brutal: O assassinato de Daniella Perez’ estreou na HBO Max, muito tem se falado da morte da ex-atriz da Globo assassinada pelo próprio companheiro de elenco, Guilherme de Pádua e sua então esposa, Paula Thomaz.

O crime aconteceu no dia 28 de dezembro de 1992 e em 27 de janeiro de 1993 os dois assassinos já estavam sendo julgados. Guilherme de Pádua e Paula Thomaz, que agora é conhecida como Paula Nogueira Peixoto, foram condenados a 19 anos de prisão, mas a pena foi reduzida para seis anos. O ex-casal se separou pouco tempo após a prisão, em 2006.

‘Pacto Brutal: O assassinato de Daniella Perez’ é uma dirigida por Tatiana Issa e Guto Barra, que também assina o roteiro. A produção Max Original reconstitui em cinco episódios detalhes e o julgamento do caso que impactou o Brasil nos anos 1990.

A série estreou dia 21 de julho no streaming e tem cinco episódios. Os episódios 1 e 2 já estão disponíveis na plataforma, mas os episódios 3, 4 e 5 chegam dia 28 de julho.

Depoimentos de colegas

Dentre os vários depoimentos de personagens importantes nessa tragédia da vida real, incluindo a mãe da atriz, a escritora Glória Perez, o marido de Daniella, e o ator Raul Gazolla, outros amigos e colegas de profissão dão suas versões do fato.

Amigos como Claudia Raia, Fábio Assunção, Maurício Mattar, Cristiana Oliveira e Eri Johnson. Daniella foi apunhalada com 18 facadas pelos dois assassinos e teve seu corpo encontrado em um matagal.

Cláudia Raia e a pista

No segundo episódio, um detalhe notado pela atriz e bailarina Claudia Raia levantou suspeitas sobre o assassino de Daniella. Na época do crime, a atriz era muito próxima de Raul Gazolla.

Na noite do crime, após encontrarem o corpo de Daniella, Claudia recebeu um telefone de Raúl pedindo que ela fosse até à delegacia para lhe dar apoio.

Na delegacia também estava Guilherme de Pádua, que ainda não tinha sido apontado como suspeito do crime. No momento, ele abraçou Claudia, que instantaneamente estranhou o comportamento do ator, já que ele não a conhecia pessoalmente.

“Ele ficou ali um tempo, chorando, dizendo: ‘Meu Deus, que loucura isso’. Bastante emocionado, muito indignado com tudo. [Dizia] ‘Como fizeram isso com essa garota, essa menina é um anjo’”, relatou Claudia.

Mas, Claudia notou algo estranho no braço de Guilherme. “E eu não sei a razão, mas no antebraço do Guilherme tinha um arranhão de unha de mulher. Me chamou a atenção aquilo. Guardei pra mim. Era recente. Estava meio em carne viva, meio sangradinho”, detalhou Claudia.

A série

Na época de sua morte, Daniella interpretava a personagem Yasmin, uma jovem que despertava uma admiração do personagem gótico Reginaldo, interpretado por Eri Johnson. Yasmin era irmã da protagonista vivida por Cristiana Oliveira, na novela ‘De Corpo e Alma’, sendo essa, sua última novela.

O diretor e roteirista Guto Barra disse que a produção de true crime corrobora para a elucidação desta tragédia que marcou o Brasil. “Por meio de um minucioso trabalho de pesquisa, trazemos à luz a barbaridade do crime, com informações que não foram reveladas à época do assassinato.”.