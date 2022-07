Ex-BBB Fernanda Keulla é internada com fortes dores no corpo; entenda

Fernanda Keulla, vencedora da 13ª temporada do “BBB”, ficará fora do “Galera Clube”, programa que apresenta na RedeTV!, por um tempo. A famosa está internada em um hospital da capital paulista e, ainda, não tem previsão de alta.

Internada há quase uma semana, a ex-BBB foi diagnosticada com herpes-zóster, uma doença causada pelo vírus da catapora e, quando sair do hospital, deverá seguir todas as recomendações médicas contra a doença.

Pelas redes sociais, Fernanda Keulla, que tem 36 anos, conversou com os fãs e disse que sentiu fortes dores pelo corpo e viu algumas bolinhas na pele: “A herpes zoster é causada pela reativação do vírus da varicela no organismo, que é o vírus da catapora (que eu peguei na infância)e que fica incubado no nervo”, começou a famosa.

LEIA TAMBÉM: ‘Encontro’: Silvero Pereira se emociona com recado de Jesuíta Barbosa: ‘Quero estar sempre junto’

Segundo ela, a baixa imunidade do organismo, ansiedade e o stress ajudaram na reativação: “Esse vírus foi reativado e me causou fortes dores (insuportáveis) e bolhinhas na pele”, explicou Fernanda.

Mesmo sem previsão de alta hospitalar, Fernanda Keulla agradeceu o apoio e disse que logo estará no “Galera Esporte Clube”, da Rede TV!: “Já são cinco dias internada e continuarei o tratamento em casa. Em nome de Jesus, já já estarei de volta”, torce a apresentadora.

Vacina

Atualmente, a população brasileira conta com apenas o imunizante da MSD, recomendado para um público distinto. Mas, a vacina Shingrix, contra a herpes-zóster, produzida pela farmacêutica GSK, deve chegar ao país.

Vacina da GSK contra herpes-zóster chega ao Brasil Freepik (Divulgação)

Segundo Amanda Reis, gerente de imunizações da Beep Saúde, startup voltada à saúde domiciliar, o medicamento será para todos os adulto com mais de 18 anos com maior risco de contrair a doença: “Estatísticas mostram que a nova vacina inativada, além do perfil de segurança, demonstrou taxas de eficácia acima de 90%”, ressaltou ela ao Metro World News.

Amanda afirmou ainda que pessoas mais suscetíveis a risco para a doença não tinham acesso à proteção e, com a nova vacina, isso será possível. Leia a entrevista completa!

LEIA TAMBÉM: ‘Ele faz a justiça dele’, afirma Cauê Campos sobre o seu personagem em Pantanal