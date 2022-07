Este foi o comentário que fez Jojo Todynho chamar seguidora de ‘fofoqueira’

Não é de hoje que Jojo Todynho e Lucas Souza desmentem as informações de que o casamento deles está passando por uma crise ou que eles estão juntos por interesse. Mas, desta vez, a funkeira acabou perdendo a paciência com uma seguidora.

Ao saber que um perfil estava compartilhando a informação de que a união entre a vencedora do reality show “A Fazenda 12″ e o oficial do exército estava abalada, a famosa usou as redes sociais para desmentir a informação e chamar a suposta fã de “fofoqueira desocupada”.

O clima ficou tenso entre a celebridade e a anônima, quando a seguidora comentou em uma postagem do Instagram de Jojo que ela não posta nenhuma foto com o marido e, por este motivo, o casamento estaria em crise.

Ao ver o comentário, Jojo rebateu as informações dadas pela pessoa e, sem papas na língua, disse que isso tudo era uma bobagem: “Crise está a sua vida, fofoqueira desocupada”, comentou a funkeira, que recebeu o apoio de outros admiradores, com ,muitas curtidas e comentários.

Caso você não acompanhe o perfil oficial de Jojo Todynho na rede social, realmente, a famosa não publica muito sobre sua vida privada. Ao longo da linha do tempo, há posts sobre os trabalhos na TV, propagandas e, neste momento, as músicas de seu novo projeto solo, o EP “Jojo como você nunca viu”.

Jojo Todynho e Lucas Souza no Baile da Vogue (Reprodução/Instagram)

Com Lucas Souza, seu marido, há poucas fotos e vídeos. A publicação mais recente ao lado do militar foi feita no dia 21 de junho e foi feita pela personal da famosa. No post, Jojo aparece malhando ao lado do curitibano, que também está trabalhando como influenciador digital e evita divulgar sua vida ao lado da famosa.

Susto no banheiro

No último fim de semana, Jojo Todynho levou um susto quando o box do seu banheiro explodiu. Pelas redes sociais, ela contou como tudo aconteceu.

Em seu relato, a cantora disse que decidiu tomar banho após conversar com Lucas Souza: “Sabe o que é isso aqui gente? Isso é resposta de oração, porque o diabo se levanta e cai, eu sirvo um Deus vivo. Logo depois eu conversei com meu marido e desabafei”, afirmou a famosa, mostrando uma pá cheia de vidro.

