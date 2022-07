Estas foram as últimas palavras de Lady Di antes de morrer reveladas pelo bombeiro que a socorreu

A trágica morte de Lady Di, em agosto de 1997, após uma perseguição de paparazzis em Paris, ainda é rodeada de grande mistério. Principalmente porque, nas décadas seguintes, sua figura continua sendo amplamente conhecida e admirada pelo mundo.

Na época, a morte da princesa em 1997 foi motivo de choque em todo o mundo. Diana e seu então namorado Dodi Fayed estavam sendo seguidos por um grupo de paparazzi em Paris quando o motorista do carro perdeu o controle, resultando em um acidente fatal no túnel da Ponte de l’Alma.

Naquela noite, o bombeiro francês que fez parte da equipe que chegou primeiro ao local do acidente, o sargento Xavier Gourmelon, disse que não sabia que a princesa Diana estava envolvida no acidente.

Em entrevista ao Daily Mail, ele disse que só se deu conta de que era algo grave quando chegou ao local que estava cercado por muitos médicos.

Segundo o seu relato, a equipe primeiro removeu Dodi Fayed e depois tentou remover Diana. Ele disse: “Depois que [Fayed] foi removido, fiquei com a passageira. Ela falou em inglês e perguntou ‘Meu Deus, o que aconteceu?’ Eu entendi isso, então tentei acalmá-la. Eu segurei a mão dela.”

De acordo com Xavier Gourmelon, essas foram suas últimas palavras. Ela não disse mais nada até ir ao hospital.

O bombeiro disse ainda ao Daily Mail que ela estava aparentemente bem, com respiração regular e pulso forte, com apenas um ferimento exposto no ombro, mas sem outras contusões visíveis. No entanto, depois de chegar ao Hospital Universitário Pitié-Salpêtrière, ela sucumbiu a ferimentos internos.