Cena final de Tenório em Pantanal é gravada e ator passa horas no set; confira

As gravações finais de “Pantanal” parecem que estão tomando uma boa parte do dia dos atores, como Murilo Benício, que interpreta o grileiro Tenório, que deve morrer no último capítulo do remake da Globo.

Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o ator veterano ficou durante seis horas corridas gravando em Seropédica, cidade do Rio de Janeiro. Na cena final, o vilão da novela de Bruno Luperi deve morrer após ser atacado por uma cobra.

Nas cenas finais, o ex-marido de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) continua não suportando o fato de ter sido traído pela mãe de Guta (Julia Dalavia) e acaba entrando em uma briga com Alcides (Juliano Cazarré), que foi seu funcionário e mantém um romance com a ex do grileiro.

Pantanal: Mesmo castrado, Alcides (Juliano Cazarré) segue com seu plano para matar Tenório (Murilo Benício) (João Miguel Júnior/Globo)

Durante a briga, Alcides atinge o ex-patrão com uma lança e, em seguida, o personagem de Murilo Benício será surpreendido com a aparição de uma sucuri, que puxará o vilão para dentro d’água, onde ele será morto.

Já na versão original, de 1990, a briga entre Tenório e Alcides aconteceu, mas o amante de Zuleica (Aline Borges) foi ferido e agonizou até morrer.

A vingança de Maria

Antes de morrer, Tenório terá que enfrentar ainda a vingança de Maria Bruaca, que não pretende sair de mãos abanando do casamento e vai procurar os seus direitos.

Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Tenório (Murilo Benício) brigam pela fazenda (Reprodução/Globo)

Em “Pantanal”, a dona de casa coloca o ex-marido na justiça e pede tudo que tem direito, ou seja, metade dos bens do ex-marido, que acaba correndo até ela para tentar reverter o processo. No entanto, os advogados do grileiro avisam que não podem fazer nada, já que tudo que Maria Bruaca pede é de direito.

Escrito por Bruno Luperi, o remake da novela é baseado na história original de Benedito Ruy Barbosa, que foi exibida pela TV Manchete, em 1990. Prevista para chegar ao fim em outubro, a trama será substituída por “Travessia”, de Glória Perez.

