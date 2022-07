Cara e Coragem: Manifestação acaba com os planos de Andreia, Pat e Moa

Em “Cara e Coragem”, uma manifestação vai virar cenário para um ataque das mulheres do terno laranja, que é composto por Andréa Pratini (Maria Eduarda de Carvalho) e Pat (Paolla Oliveira), que entrou recentemente.

No capítulo desta quarta-feira (27), o grupo vai se vingar de Gustavo (Marcelo Valle), empresário que é pai de Rico (André Luiz Frambach) , que está sendo acusado de despejar famílias inteiras de seu terreno.

Na cena, Rosa (Adassa Martins) explica a todas que sua família e muitas outras foram despejadas de um terreno que pertencia a Gustavo e, desde então, passam dificuldades e, por isso, uma manifestação vai acontecer no mesmo horário da inauguração da vernissagem de Teca (Raquel Rocha).

Em Cara e Coragem, Gustavo (Marcelo Valle) e Teca (Raquel Rocha) assustados com a confusão (Estevam Avellar/Globo)

Na novela da Globo, Rico descobre que os eventos vão acontecer juntos e resolve ir mais cedo para o local para tentar proteger a mãe. Já a personagem de Paolla Oliveira tenta convencer suas “novas amigas” que não é um bom plano, mas fracassa e é alertada por Andréa Pratini que vale aquilo que é decidido pela maioria e que ela deve aceitar e seguir as orientações.

Com tudo funcionando, ela avisa os amigos da CaraeCoragem.com, que vão monitorar tudo direto da agência. Antes da manifestação, Ítalo (Paulo Lessa) e de Moa (Marcelo Serrado) instalam uma micro câmera escondida no broche que faz parte do uniforme do grupo.

Em Cara e Coragem, Rico (Andre Luiz Frambach) e a galerista ( Vanessa Pascale) perguntam sobre o motivo do protesto (Estevam Avellar/Globo)

Já na invasão, Andréa se disfarça no meio da multidão e Pat a acompanha enquanto Moa e Ítalo observam de longe. A confusão se instaura na frente da galeria, surpreendendo Gustavo e Teca. Na cena, a artista fica arrasada por ter de cancelar o evento e Rico aproveita para pedir explicações ao pai: “Você permitiu que essas famílias fossem despejadas de um terreno seu. Agora elas estão aqui para ouvir o porquê. E eu também” questiona.

Além disso, Andréa encontra Moa na manifestação e Pat confessa que eles estão monitorando as reuniões desde o primeiro dia e a atriz fica arrasada com a dupla traição.

