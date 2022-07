Ana Maria Braga não topa desafio ao vivo e gera ‘climão’; entenda

Ana Maria Braga gerou “climão” ao não topar um desafio proposto ao vivo pela repórter Ju Massaoka, que participa do quadro “Feed da Ana”, nesta quarta-feira (27).

Tudo começou quando a jornalista comentou o sucesso que as rodas de viola estão fazendo na novela “Pantanal”. Ela mostrou uma paródia da canção “Cavalo Preto” feita por um perfil de humor nas redes sociais e, em seguida, o cantor Supla interpretou a “nova versão”.

Ana Maria ressaltou o fato de o cantor estar sempre disposto a contribuir com o “Mais Você”. “O mais legal de tudo isso é o Supla, na minha vida inteira, sempre topou as loucuras que a gente propõe pra ele, que faz melhor ainda. Beijos, Supla. Te amo”, disse a loira.

Ju Massaoka, então, desafiou a apresentadora do “Mais Você”: ”Vamos tentar cantar também?”. Ana Maria respondeu com outra pergunta: “O que? Cantar?”. A repórter continuou: “O Supla cantou, por que a gente não pode cantar?”. “Porque o Supla é cantor e a gente não, né?”, disse a comandante do matinal, deixando Ju sem graça. Sobrou para a própria repórter e para o Louro Mané encararem o desafio.

‘Climão’ um dia, fofura em outro

Se hoje Ana Maria Braga talvez não estivesse muito para brincadeira, ontem ela era “só amor”. Isso porque na última terça-feira (26) comemorou-se o Dia dos Avós, e a produção fez uma bela homenagem à loira.

Ana Maria Braga recebe homenagem pelo Dia dos Avós (Reprodução/TV Globo)

Louro Mané chamou a atenção de Ana Maria ao mostrar no telão uma montagem com todos os seus netos e emendou com uma linda declaração. “Ana Maria, você sabe que parece que foi ontem que eu cheguei aqui. Quando eu soube que tinha uma avó como você. Meu Deus do céu! O meu coração se encheu tanto de alegria e de orgulho. Porque uma avó e uma mulher dessa: forte, guerreira, uma profissional maravilhosa, que enche o coração de todos aqui de alegria. Ana Maria eu te amo tanto…tanto…tanto que não cabe no meu peito”, afirmou o papagaio.

Em seguida, Ana Maria ganhou flores no estúdio e reforçou a boa relação com o fantoche. “Eu tenho a felicidade de ter o Louro aqui do meu ladinho todos os dias.”

LEIA TAMBÉM: