A Fazenda 14: Quem é a eliminada do BBB 21 que pode entrar no reality show?

Em 2021, Kerline Cardoso foi a primeira eliminada do “BBB”, mas ela aproveitou cada momento e pode ganhar um destaque ainda maior. Agora, um pouco mais de um ano de seu confinamento, ela pode entrar em outro programa concorrente.

Recentemente, a influenciadora digital entrou para a lista dos famosos cotados para a 14ª temporada de “A Fazenda”, programa da Record TV. Já, nas redes sociais, ela agitou os rumores, fazendo a alegria de seus seguidores.

Deixando os fãs ainda mais curiosos, a morena fez uma postagem misteriosa, onde não afirma e nem desmente se estará no reality show apresentado por Adriane Galisteu.

Em seu perfil oficial no TikTok, Kerline apareceu diante de duas portas diferentes e, em uma delas estava escrito “admitir que tá errada” e na outra “entrar em outro reality”. No post, ela tinha que escolher passar por uma dessas portas para escolher o seu destino.

Tal brincadeira deixou os fãs da ex-BBB empolgados e, nos comentários, eles questionaram se ela estaria no reality show rural da Record TV. Outros admiradores disseram ainda que a famosa estaria em uma nova edição do “De Férias Com Ex”, que é exibido pela MTV Brasil.

Baixa no elenco

Além da ex-participante do “BBB 21″, Rodrigo Mussi, do “BBB 22″ também estava cotado para assumir uma vaga no reality show. No entanto, o ex-brother negou que aceitaria o convite para o programa, já que está focado em viver novos momentos, após o acidente de carro.

Rodrigo Mussi afirma que não vai para "A Fazenda 14" (Reprodução/Instagram)

Além disso, Rodrigo afirmou que está com alguns projetos e entrar em um reality rural não faz parte: “Tenho estudado”, contou o famoso, que atuava como gerente comercial antes de entrar para o reality da Globo.

Com apresentação de Adriane Galisteu, a nova temporada do reality show “A Fazenda” tem estreia prevista para o dia 13 de setembro, no horário nobre da Record TV.

