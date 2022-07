Tudo o que sabemos sobre a 5ª temporada de ‘Stranger Things’

Nosso amado grupo de Hawkins se envolveu em uma última grande batalha contra Vecna no fim da quarta temporada de ‘Stranger Things’. O final épico foi de muita ação, momentos emocionantes e até mortes de personagens importantes, e é assim que muitos fãs já estão clamando pela 5ª temporada. A boa notícia é que a última temporada já recebeu luz verde para começar.

Os Irmãos Duffers disseram em um comunicado: “Sete anos atrás, planejamos o arco completo da história de ‘Stranger Things’. Na época, prevíamos que a história duraria de quatro a cinco temporadas. Ela se mostrou grande demais para contar em quatro, mas - como você logo veremos por vocês mesmos – agora estamos nos aproximando do nosso final. A 4ª temporada será a penúltima temporada, a 5ª temporada será a última”.

“Ainda há muitas histórias emocionantes para contar no mundo de Stranger Things; novos mistérios, novas aventuras, novos heróis inesperados”, disseram os Duffers, criadores da série.

Quando estreia a temporada 5 de ‘Stranger Things’?

Ainda não sabemos exatamente quando a nova temporada será lançada, mas como ainda não entrou em produção e, dada a quantidade monumental de esforço para criar cada uma, achamos que pode demorar alguns anos. Provavelmente 2024 é uma boa aposta.

Elenco da temporada 5 de ‘Stranger Things’

O elenco certamente retornará, exceto por Eddie e Brener, que morreram na temporada 4. Max (Sadie Sink) terminou o último episódio em coma e os médicos ficaram sem saber se ela acordará. No entanto, se fizéssemos uma aposta, esperaríamos que ela ainda retornasse de alguma forma para a 5ª temporada.

Roteiro da 5ª temporada de ‘Stranger Things’

O que sabemos é que a 5ª temporada provavelmente apresentará um salto no tempo, como Ross Duffer disse anteriormente ao TVLine: “Tenho certeza que faremos um salto no tempo de volta, mas simplesmente não havia uma maneira viável de fazer isso. Então, essas são todas as discussões que teremos com nossos escritores quando começarmos”.

Em relação à quantidade de episódios, certamente ainda é desconhecida até pelos criadores, mas certamente eles serão mais curtos, como afirmou Matt Duffer em Happy Sad Confused Podcast: “A única razão pela qual não esperamos que seja tão longo é porque, se você olhar para ele, são quase duas horas de preparação [na 4ª temporada] antes que nossos filhos realmente sejam atraídos para o mistério sobrenatural”.