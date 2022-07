Spoiler mostra que Anita e Clarice estão muito envolvidas em Cara e Coragem

Quando Anita e Clarice, personagens de Taís Araujo em “Cara e Coragem”, foram apresentadas à audiência da novela, já era previsto que elas estavam ligadas de alguma maneira, que vai além das semelhanças físicas. Agora, um novo personagem entrou no esquema da trama de Claudia Souto.

Em cenas que vão ao ar no próximo sábado (30), um novo segredo envolvendo Anita, Clarice e Samuel (Alejandro Claveaux) será revelado e, é claro, que tudo levará ao desaparecimento da empresária. Na cena, ficará claro que a irmã de Leonardo (Ícaro Silva) sabia que o pescador e a massoterapeuta tinham um relacionamento.

Na novela Cara e Coragem, Anita (Taís Araujo) deixa escapar acordo entre ela e Clarice (Taís Araujo) (Reprodução/Globo)

Além desta notícia, o capítulo mostra que a empresária, que foi dada como morta no início da novela da Globo, incentivou o romance da sósia e, ainda, deu a ideia dela enganar o rapaz e, assim, fazê-lo pensar que ele estava se relacionando com a milionária.

Tudo será revelado a partir de um flashback, que vai mostrar Anita se recordando de um encontro com Regina (Mel Lisboa) bem no dia em que a filha de Martha (Claudia Di Moura) morreu misteriosamente. Na cena, será possível ver a massoterapeuta colocando o terno laranja, que pertence ao grupo que ajudou Pat (Paolla Oliveira) durante a cirurgia de Alfredo (Carmo Dalla Vecchia).

Na novela Cara e Coragem, namoro entre Jonathan (Guilherme Weber) e Anita (Taís Araujo) vira plano para descobrir a morte de Clarice (Taís Araujo) (Divulgação/Globo)

“A Clarice vai te encontrar e explicar tudo. Ela só pediu pra você dar um pulo antes na colônia de pescadores”, avisará a personagem de Mel Lisboa na novela “Cara e Coragem”.

Em seguida, Anita questiona se precisa mesmo encontrar Samuel. Será possível entender que ela não estava muito feliz com a ideia de se envolver romanticamente com o pescador e ouvirá que “foi a Clarice que pediu”.

Antes disso

No capítulo desta terça-feira (26), depois do climão criado por Jonathan (Guilherme Weber), Anita vai deixar bem claro que não gostou de ser chamada de Clarice: “Não gosto de estar com uma pessoa e ser chamada pelo nome de outra”, avisa a massoterapeuta.

Em Cara e Coragem, ele dirá que trocou os nomes por causa de uma caixa que ela ganhou e pedirá para ver os objetos. Neste momento, ela afirma que a caixa está trancada e que Clarice não entregou a chave.

