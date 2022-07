Sessão da Tarde: ‘Christopher Robin’ tem conexão com filme de Peter Pan

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta terça-feira (26) o filme “Christopher Robin - Um Reencontro Inesquecível″, lançado em 2018. O longa é estrelado por Ewan McGregor (”Moulin Rouge - Amor em Vermelho”), Hayley Atwell (”Capitão América - O Primeiro Vingador”) e voz original de Jim Cummings (”Puff - O Ursinho Guloso”).

O filme conta a história de Christopher Robin (Ewan McGregor), um pai de família que viveu uma infância de aventuras ao lado do Ursinho Pooh (Jim Cummings) e seus adoráveis amigos. Contudo, quando ele perde o rumo de sua vida em meio à pressão dos negócios, seus amigos de infância viajam ao mundo real para ajudá-lo a lembrar de como ele era quando criança.

Confira três curiosidades sobre “Christopher Robin - Um Reencontro Inesquecível”, segundo o IMDb:

Ursinho Pooh ou Peter Pan?

A história de “Christopher Robin - Um Reencontro Inesquecível” lembra muito a premissa do filme “Hook, a Volta do Capitão Gancho″. Além do fato de se basearem em livros infantis britânicos, ambos contam com protagonistas que viveram em um mundo mágico, mas esquecem desse passado ao se tornarem adultos. Nos dois filmes, esses personagens precisam ser resgatados por alguém desse mundo mágico, para lembrá-los como é ser jovem e feliz.

Bosque real

Um cenário típico nas histórias do ursinho Pooh é o Bosque dos Cem Acres. Em “Christopher Robin - Um Reencontro Inesquecível”, a maioria das cenas do bosque foram filmadas na Floresta Ashdown, localizada em East Sussex, condado do sul do Reino Unido. A floresta, bem como o Grande Parque Windsor - da família real - foram as inspirações originais para o bosque.

Avós na ficção, pais na vida real

Os atores Tristan Sturrock (”The Crown”) e Katy Carmichael (”Spaces”) são casados na vida real. No filme, eles interpretam os pais de Christopher Robin, personagem de Ewan McGregor, o que os tornam avós de Madeline, interpretada por Bronte Carmichael. Contudo, na vida real, Bronte é filha de Tristan e Katy.

