Rensga Hits: Tudo que sabemos sobre a série que mergulha no feminejo

Além do remake de “Pantanal” e de “Mar do Sertão”, novelas que trazem o interior do Brasil como plano de fundo, a Globo vai estrear uma nova produção sertaneja no Globoplay. Chamada “Rensga Hits!”, a série traz a história de mulheres que querem viver a partir da música sertaneja.

Prevista para estrear na quinta-feira (04), a produção conta a história de Raíssa Medeiros, personagem de Alice Wegmann, que mora no interior de Goiânia, mas sonha em viver cantando nos palcos das grandes cidades. No início da trama, ela descobre que foi traída pelo noivo e decide abandoná-lo no altar, mas acaba atolando o carro e, com tudo dando errado, usa seu talento musical para expressar seus sentimentos.

Alice Wegmann (Raíssa Medeiros) e Lorena Comparato (Gláucia Figueira) são as protagonistas da série "Rensga Hits!" (Gleik Suelbe/Globo)

“É tão gostoso se identificar com as histórias e perceber que eu já passei por isso. As mulheres ganharam muita força no universo sertanejo, e ganham cada vez mais. Então, é muito significativo contar essas histórias nesse momento”, contou Alice Wegmann.

Ao longo dos 8 episódios, a audiência da série inédita acompanha o sucesso da protagonista, que também começa a compor e, depois de um tempo, vê sua música sendo um dos maiores hits do feminejo brasileiro. No entanto, não será na sua voz, mas, sim, na da estrela em ascensão Gláucia Figueira (Lorena Comparato).

Lúcia Veríssimo (Maria Abadia), Jeniffer Dias (Thamyres) e Deborah Secco (Marlene) estão no elenco de "Rensga Hits!" (Gleik Suelbe/Globo)

“As pessoas verão em ‘Rensga Hits!’ muita música boa, humor, diversão, drama e uma história que vai pegar! Eu tenho certeza de que as pessoas não vão conseguir parar de assistir”, disse Lorena Comparato.

Além delas, a trama do Globoplay traz uma rixa entre as personagens de Deborah Secco (Marlene) e Fabiana Karla (Helena Maravilha), que são produtoras musicais concorrentes. A primeira está na “Rensga Hits!” e a segunda na Joia Maravilha Records. Elas trabalham ao lado das protagonistas e incentivam as mudanças de rumo na carreira e falam em algumas puxadas de tapete.

A história de “Rensga Hits!” também terá também muita música. Segundo informações enviadas pela Globo, muitas composições foram criadas exclusivamente para a série brasileira.

