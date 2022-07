‘Percy Jackson’ será mesmo lançado em 2024? Veja o que realmente poderá acontecer

Rick Riordan, criador do universo de ‘Percy Jackson’, tem compartilhado diversos detalhes dos preparativos da trama que será lançada na plataforma Disney+. Ainda em fase de produção e roteirização, a série já conta com o elenco principal escalado, bem como outros detalhes já estabelecidos e revelados pelo autor.

Em uma publicação em seu blog, Riordan revelou que a série poderá chegar às telinhas da plataforma no começo de 2024. Mas este realmente será o ano de lançamento?

Embora Riordan seja autor do universo da trama e faça parte da produção, juntamente com a esposa, a data em questão se trata apenas de uma estimativa sem qualquer tipo de certeza. De acordo com ele, o estúdio e o serviço de streaming são os meios determinantes em relação a questões de datas.

“Eu acho que a data mais provável para o lançamento é no começo de 2024,” afirmou Riordan. “Novamente, isso sou eu chutando. A verdadeira data de lançamento é definida pelo estúdio e o serviço de streaming, e eles precisam levar em consideração uma série de outros fatores, como a agenda de lançamento de todos os outros seriados do Disney+, o tempo para divulgação e publicidade etc., etc.”

Desenrolar da série

Mesmo com tanto tempo de espera, o criador de ‘Percy Jackson’ afirmou que o resultado valerá a pena.

“É uma longa espera? É sim. Mas por outro lado, nós passamos dois anos e meio trabalhando nos bastidores para fazer esse seriado decolar, e eu estive esperando quinze anos para ter uma adaptação decente, então eu acho que podemos esperar um pouco mais se isso significar que teremos um programa de qualidade do qual nos orgulhamos,” disse.

“Outra coisa que eu disse antes, mas que compensa repetir: Essa série é o projeto mais ambicioso que qualquer um de nós já fez, até para os integrantes da nossa equipe que possuem mais experiência. Temos muitos cenários, efeitos especiais complicados e jovens atores liderando o seriado. Isso tudo demanda tempo. Mas a recompensa vai valer a pena. Eu estou confiante com isso”, continuou.

Mesmo com a produção da primeira temporada estar em seu processo inicial, Riordan já adiantou os fãs sobre o futuro de possíveis continuações.

“E quanto as temporadas futuras? Nós não temos nenhuma confirmação oficial ainda, mas nós todos estamos trabalhando com a suposição de que continuaremos com uma segunda temporada e estamos fazendo planos e agendamentos de acordo com isso. Quando eu souber de algo que me for permitido compartilhar, vocês ficarão sabendo disso por aqui”, contou.