Pantanal: Muda supera medo da lua de mel; veja quem ajudou

Em Pantanal, Muda (Bella Campos) dispensa Tibério (Guito) depois do casamento (João Miguel Júnior/Globo)

No remake de “Pantanal”, o começo da lua de mel de Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito) não foi como o peão esperava, já que sua amada resolveu dormir longe dele. Mas, depois de um tempo, o casal vai conseguir quebrar o gelo e ir para a cama.

Depois deste mal-entendido, a melhor amiga de Juma (Alanis Guillen) vai procurar Filó (Dira Paes) para conversar sobre a noite de núpcias, que não aconteceu. Durante o papo, a esposa de Tibério confessa que sente que não merece o marido que tem: “Eu sinto como se eu não merecesse um homem tão bom”, dirá a jovem.

Em Pantanal, Filó (Dira Paes) conversa com Muda (Bella Campos) sobre a lua de mel (Reprodução/Globo)

Ao ouvir todo o relato de Muda, a cozinheira dirá que entende a situação dela, mas também a aflição do peão: “É natural que o pobre do Tibério esteja se sentindo desprezado com toda essa situação”, diz a mãe de Tadeu (José Loreto).

Por fim, Muda afirma também que ela sente que “merecia estar junto de Levi e não de Tibério”. Mas, o desabafo fará com que a personagem do remake de “Pantanal” fique mais calma e, desta maneira, deixe a lua de mel acontecer.

Relembre o fato

Caso você não lembre, Muda e Tibério casaram na mesma cerimônia de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa). Mas, depois da festa, marcada pela confusão entre o filho de José Leôncio (Marcos Palmeira) e Alcides (Juliano Cazarré), os pombinhos foram aproveitar a lua de mel.

Em Pantanal, Tibério (Guito) e Muda (Bella Campos) quebram o gelo da lua de mel (Reprodução/Globo)

No entanto, a personagem de Bella Campos decide que não quer ir para a cama com o marido e afirma que não está “com cabeça” para o momento. Na cena, o peão questiona o motivo e ela diz que é por causa dela mesma: “Eu sei que você está aborrecido comigo, mas não dá. Eu não sei se eu estou pronta para isso”.

Depois desta pequena discussão, Muda decide ir dormir na sala e Tibério fica sozinho no quarto: “Diacho... De que adianta tanta espera?”, retruca o peão sozinho, enquanto tenta dormir.

