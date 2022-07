Pantanal: Juma vira uma fera e quebra o quarto de jove; entenda a cena

Juma, personagem vivida por Alanis Guillen no remake de “Pantanal”, foge mais uma vez da fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). Mas, desta vez, a fuga da protagonista será em grande estilo.

Em cenas que vão ao ar a partir desta terça-feira (26), a filha de Maria Marruá (Juliana Paes) ficará brava com Jove (Jesuíta Barbosa), que decide ir buscar a foto que ele tirou do Velho do Rio (Osmar Prado). Sentindo-se traída, a menina resolve, de novo, deixar a casa e ir morar na tapera. Na cena, ela afirma que a mudança será definitiva.

No entanto, Zé Leôncio já está cansado das brigas do casal e, é claro, essa história da nora querer deixar a fazenda e, sem saber o que fazer, a tranca no quarto até que ela se acalme. Mas, ele acaba deixando Juma ainda mais nervosa e ela acaba virando uma fera, literalmente.

Pantanal: Juma (Alanis Guillen) descobre traição de Jove (Jesuíta Barbosa) e vira onça (João Miguel Júnior/Globo)

Do andar debaixo da casa, Zé Leôncio, Mariana (Selma Egrei) e Filó (Dira Paes) ouvem barulhos altíssimos de tudo se quebrando no quarto e de repente surge um grande esturro de onça, que claramente vem de dentro da casa. O pai de Jove fica assustado e sobe até o quarto de seu filho e quando abre a porta não encontra mais a nora, que fugiu pela janela.

Neste momento, a audiência verá que a janela está aberta e, em seguida, a onça ficando mais longe da casa. Ele conta a Filó e Mariana, sem acreditar que fosse Juma o animal, mas também sem explicação para o seu sumiço.

No remake de Pantanal, José Leôncio (Marcos Palmeira) tranca Juma (Alanis Guillen) na fazenda e ela quebra o quarto de Jove (Jesuíta Barbosa) (João Miguel Júnior/Globo)

Vale lembrar que José Leôncio promete destruir a casa de Juma para que ele fique de vez na fazenda. Na cena, o rei do gado fica bravo com a situação do filho e afirma que o único jeito é colocar a tapera no chão: “Então derruba!”, concorda Jove, que também está farto.

Escrito por Bruno Luperi, o remake da novela “Pantanal” é baseado no roteiro original de Benedito Ruy Barbosa. O último capítulo está previsto para outubro, quando a trama será substituída por “Travessia”, de Glória Perez.

