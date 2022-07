Livro do príncipe Harry pode ser lançado ainda este ano

Desde que o livro de memórias do príncipe Harry foi anunciado, pela editora Penguim House, que teria assinado um acordo milionário com o duque de Sussex para a publicação de um relato em primeira mão sobre a realeza, há grande expectativa sobre quando será a data de lançamento de fato da publicação.

Isso porque, desde o começo do ano, apesar de que o lançamento tenha sido desde o início previsto para 2022, nenhuma informação oficial foi divulgada, o que fez muitos especialistas em realeza pensarem que um atraso realmente estaria acontecendo.

De acordo com uma fonte, em entrevista ao tabloide britânico The Sun, “O manuscrito foi finalizado e passou por todos os processos legais. Está feito e fora das mãos de Harry. A data de publicação foi adiada uma vez, mas está a caminho do final do ano”.

Essa informação não foi confirmada, mas abre espaço para uma série de especulações de que o livro poderia ser lançado em novembro ou dezembro deste ano.

Preocupações dentro da família real

A imprensa britânica também tem especulado que os membros da realeza, principalmente os mais próximos da Rainha Elizabeth II, têm encarado a publicação do livro de Harry como uma pedra no sapato.

Inclusive, segundo o The Sun, há uma preocupação particular de que o livro possa mirar na esposa do príncipe Charles, a duquesa Camila. “Qualquer um que seja alguém está dizendo que vai atacar Camilla”, disse uma fonte ao The Sun.

A fonte também disse que “Charles compartilhou suas preocupações com William e está interessado em que, de alguma forma, registre e defenda Camilla caso o livro a ataque. Mas por mais que William ame seu pai, é improvável que ele queira se envolver. Com toda a probabilidade, ele tentará permanecer neutro.”

Ao Page Six, outra fonte disse que “há muitas histórias novas sobre o passado que Harry não falou antes, sobre sua infância, há algum conteúdo lá que deve deixar sua família nervosa”.