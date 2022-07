Em Mar do Sertão, Debora Bloch será mãe amorosa, mas terá ar de vilã

Em “Mar do Sertão”, novela que substitui “Além da Ilusão”, a atriz Debora Bloch será Deodora, uma mulher rica, prepotente e muito protetora. Na trama, ela é casada com o coronel Tertúlio (José de Abreu) e mãe de Tertulinho (Renato Góes).

“Ela é uma mulher prepotente, muito apegada ao dinheiro e à riqueza da família. Ela é também bastante equivocada e acha que as pessoas com menos dinheiro são menos importantes”, afirma a veterana sobre sua personagem.

Um dos motivos que faz Deodora ser desta maneira é a importância da família, que é uma das mais influentes de Canta Pedra, cidade fictícia da nova trama das seis. Além disso, eles são donos do único açude do município.

Mar do Sertão: Tertulinho (Renato Góes), Coronel Tertúlio (José de Abreu) e Deodora (Deborah Bloch) (PAULO BELOTE/Paulo Belote/Globo)

Racional e muito prática, a personagem vivida por Debora Bloch fará de tudo para manter o status de sua família, inclusive enganar o marido: “A relação deles é interessante porque ela deixa ele acreditar que manda em tudo, mas, na verdade, é ela quem o manipula e controla tudo”.

Porém, o mesmo não acontece com Tertulinho, personagem de Renato Góes, que será mimado por Deodora: “Ela mima e protege muito esse filho”, afirma a atriz.

Ainda sobre Deodora, ela afirma que o público pode estranhar um pouco o temperamento da personagem, já que ela chega na trama com um ar de arrogância: “No início, ela parece apenas uma pessoa arrogante, mas inofensiva, que cuida da casa e da família. Mas acho que ela vai surpreender”.

José de Abreu (Coronel Tertúlio) será o marido de Deodora (Deborah Bloch) na novela Mar do Sertão (Paulo Belote/Globo)

Já sobre a importância da novela da Globo, Debora Bloch revela que a história do sertão vai atrair o público, já que além de história a paisagem será linda: “Essa história é especial por mostrar o sertão do Brasil, que, além de ser muito bonito, com suas belas paisagens, tem personagens muito interessantes. É uma novela leve, com humor e romance, mas, ao mesmo tempo, é uma trama que fala muito do Brasil e dos brasileiros”.

Escrita por Mario Teixeira, a novela “Mar do Sertão” tem previsão de estreia para o dia 22 de agosto, na faixa das 18 horas. O elenco da trama é composto por Enrique Diaz, Clarissa Pinheiro, Lucas Galvino, Manuella Guimarães, Sara Vidal, Miguel Venerabile e Isadora Cruz, entre outros.

