Além de Sabrina Sato, Jojo Todynho fala sobre o uso de vibradores

Jojo Todynho com vestido amarelo no aeroporto (Reprodução/Rede Social)

Não é apenas Sabrina Sato que é adepta de vibradores. Além da apresentadora do GNT, outras famosas, como a cantora e apresentadora Jojo Todynho já falaram sobre os brinquedos sexuais algumas vezes.

Casada com o oficial do exército Lucas Souza, a cantora carioca, que atualmente está com quatro projetos na Globo, falou em suas redes sociais sobre o uso de vibradores e, também, a falta de acesso à informação sexual na vida das mulheres brasileiras.

Jojo Todynho e Lucas Souza em clima de romance (Reprodução/Instagram)

“As pessoas não têm conhecimento do seu próprio corpo, e não tem um parceiro bom, porque o homem acha que é coelho, bota ali, soca e acabou. O vibrador é ótimo, maravilhoso, te faz entender seu corpo e te deixa mais aguçada”, disse Jojo em um vídeo postado no stories do Instagram.

Vale destacar que falar sobre sexo não é um problema para a funkeira, que ganhou um quadro para chamar de seu no “Mais Você”. Quem acompanha o seu Instagram, já viu a famosa em vídeos [no stories] onde ela fala sobre sua vida sexual com o marido: “Eu gosto de rusticidade, homem rústico que nem meu marido. Não tem negócio de mimimi, é tapão na cara mesmo, puxar cabelo. O bagulho é doido, filha, é porrada”.

Sabrina e os vibradores

Sabrina Sato (Foto: Reprodução/Instagram)

Para quem não lembra, a apresentadora Sabrina Sato contou, durante o programa “Saia Justa” (GNT), que mantém uma coleção com dezenas de vibradores: “Tenho uns 40, vários… Vou me desfazendo, doando os usados. Dou de presente e ganho também. Eu adoro, sou praticamente viciada em vibradores”, declarou a famosa.

A ex-apresentadora da Record TV falou ainda que já chegou a esquecer uma mala cheia de vibradores em uma viagem: “Esqueci na cama, tive que pedir de volta. Eu levo nas viagens, para poder dormir bem”, contou. Segundo Sabrina, os brinquedos sexuais a ajudam a dormir melhor.

