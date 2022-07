‘A Roda do Tempo’ é renovada para a terceira temporada

O que acontecerá com Rand al’Thor agora que ele deixou seus amigos? É isso que os fãs da série de sucesso da Amazon Prime ‘A Roda do Tempo’ querem saber. Os fãs ainda terão que esperar pela estreia da 2ª temporada, mas os produtores acabam de dar uma boa notícia: eles terão uma 3ª temporada!

A revelação veio na Comic-Con em San Diego (Califórnia, Estados Unidos) durante um painel chamado ‘Roda do Tempo: Origens’.

“Estou tão feliz que teremos uma terceira temporada de ‘The Wheel of Time’. ‘A Sombra Alastra’ sempre foi meu livro favorito da série, então poder trazê-lo para a televisão e mostrar a novos públicos as histórias que me fizeram amar esses livros em primeiro lugar é uma honra, algo em que trabalho desde a primeira vez que ofereci esse programa há tantos anos”, disse Rafe Judkins, produtor executivo da série de sucesso.

‘A Sombra Alastra’ é o quarto livro da série de Robert Jordan, então os fãs podem ter certeza de que as futuras temporadas de ‘A Roda do Tempo’ continuarão a incluir aspectos de todos os livros.

Infelizmente, os fãs terão que ficar esperando para ver o resto da história de Rand, Nynaeve, Moiraine e todos os personagens, pois a Amazon Studios ainda não disse quando a segunda temporada será lançada.

A segunda temporada começou a ser filmada em julho de 2021 e as filmagens deveriam terminar em fevereiro de 2022, mas as filmagens foram estendidas até março. Agora com lançamento previsto para o final de 2022/início de 2023, a culpado pelo atraso parece ser a outra série tão esperada da Amazon, ‘O Senhor dos Anéis: Anéis de Poder’, que deve estrear em setembro.

Ainda assim, a Amazon Studios parece não querer deixar a história passar, pelo menos por enquanto. “Estamos muito empolgados em continuar apresentando o mundo de ‘A Roda do Tempo’ com a equipe de Rafe Judkins, que fez um ótimo trabalho honrando a visão de Robert Jordan”, disse Vernon Sanders, chefe de televisão global da Amazon Studios. “Quero dizer, os fãs podem esperar que a roda do tempo continue girando”, finalizou ele.