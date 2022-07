Sessão da Tarde: Ator de ‘Sem Reservas’ sofreu acidente com faca durante gravações

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta segunda-feira (25) o filme “Sem Reservas″, lançado em 2007. O longa é estrelado por Catherine Zeta-Jones (”Chicago”), Aaron Eckhart (”Batman: O Cavaleiro das Trevas”) e Abigail Breslin (”Pequena Miss Sunshine”).

O filme conta a história de Kate Armstrong (Catherine Zeta-Jones), uma chef de um sofisticado restaurante de Nova York. Ela é reconhecida por sua seriedade, o que faz com que alguns até a temam.

Contudo, Kate é colocada à prova quando duas novas pessoas entram em sua vida: Zoe (Abigail Breslin), sua sobrinha de 9 anos, que não consegue se encaixar na rotina da tia, e Nick (Aaron Eckhart), um subchef que é extremamente animado no ambiente de trabalho e gosta de ouvir ópera enquanto cozinha.

Confira três curiosidades sobre “Sem Reservas”, segundo o IMDb:

“Tempero” humano

O ator Aaron Eckhart sofreu um pequeno acidente durante gravações das cenas em que aparece cozinhando. Sem querer, ele acabou cortando uma de suas unhas enquanto filmava uma cena cortando cebolas - e sequer percebeu que isso tinha acontecido. Ele só notou quando a atriz Abigail Breslin gritou com o sangue.

Garçonete por um dia

A atriz Catherine Zeta-Jones trabalhou por uma noite como funcionária do restaurante Fiamma Osteria, em Nova York. A ideia era se preparar para seu papel no filme, o que os atores chamam de “fazer laboratório”. Quando os clientes diziam a ela o quanto ela parecia com Catherine Zeta-Jones, ela respondia “eu ouço isso o tempo todo”. Tudo isso fazendo um falso sotaque americano, para esconder seu sotaque britânico/galês marcante.

Conexão com ‘Friends’

Bem no final do filme, aparece um restaurante que pode parecer muito familiar para quem acompanhou a série de TV “Friends”. Não é à toa: o estabelecimento está localizado no piso térreo do prédio de apartamentos usado para todas as cenas externas da famosa sitcom.

Leia também: Sessão da Tarde: ‘Rio 2′ tem referência a famosa música de Miley Cyrus