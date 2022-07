Revelação de Irma fará Mariana ficar desesperada em Pantanal; entenda

Mesmo de férias no Pantanal, Mariana (Selma Egrei) não terá um minuto de paz. Depois de passar a primeira fase da novela brigando com Madeleine (Karine Teles), a avó de Jove (Jesuíta Barbosa) terá que enfrentar mais um problema.

Em breve, ela vai descobrir que Irma (Camila Morgado) está esperando um filho de Trindade (Gabriel Sater) e isso fará com que a madame fique desesperada. Tudo vai acontecer quando ela decide conversar seriamente com a filha mais nova.

Pantanal: Falida, Mariana (Selma Egrei) mora na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) (Reprodução/Globo)

Na cena, a mãe de Irma está desconfiada do envolvimento amoroso entre a carioca e o peão, que tem pacto com o diabo, e por isso, chama ela para entender quais os planos com o forasteiro: “Filha, você não acha que... Não vá me dizer que você...”, perguntará Mariana, já com muitas suspeitas.

Em seguida, ela ficará sem ar ao ouvir que Irma está esperando o seu primeiro filho: “É verdade, mãe! Eu estou grávida. E já estou apavorada o suficiente com essa ‘novidade’”, confirmará a tia de Jove, que ao longo da novela viveu apaixonada por José Leôncio (Marcos Palmeira).

Pantanal: Irma e Trindade terão primeira vez em local inusitado (Foto: Divulgação/Globo)

No remake de Pantanal, Irma afirma que aproveitou que Jove foi comprar um teste de gravidez para Juma (Alanis Guillen) e acabou fazendo para ter certeza: “Eu fiz o teste que o Jove comprou para a Juma em Campo Grande... E deu positivo”, continuará ela.

A novidade deixa Mariana em pânico, já que ela não tem mais a fortuna do passado e Trindade é um simples peão: “E agora, o que nós vamos fazer?”, vai questionar a mãe dela, como sempre, preocupada com o futuro.

No remake de Pantanal, Mariana (Selma Egrei) descobre que Irma (Camila Morgado) está grávida (Reprodução/Globo)

Mas, Irma responde que vai conversar com o peão e que a mãe não pode fazer nada. Mas, Mariana questiona: “E aquele peão vai fazer o que por você e essa criança?”.

Escrito por Bruno Luperi, o remake da novela “Pantanal” é baseado no roteiro original de Benedito Ruy Barbosa. A trama está prevista para acabar em outubro, quando será substituída por “Travessia”, de Glória Perez.

