Mais Você: Louro surpreende Juliano Cazarré ao mostrar sua ‘fivela de respeito’

Com Juliano Cazarré no Mais Você, Louro Mané aparece vestido como peão (Reprodução/@tvglobo)

Nesta segunda-feira (25), Juliano Cazarré, que interpreta o peão Alcides no remake da novela “Pantanal”, foi o convidado do café da manhã do “Mais Você” e, ao lado de Ana Maria Braga, ele se divertiu ao ver o Louro Mané vestido com uma “fivela de respeito” e um chapéu.

A homenagem ao personagem ganhou as redes sociais e os fãs do programa matinal da Globo elogiaram a vestimenta do mascote. No Instagram, Mané foi chamado de “lindo”, “lourinho cowboy” e “Louro Jumar”, divertindo a web.

Já no programa ao vivo, Juliano Cazarré falou como é contracenar Isabel Teixeira, intérprete de Maria Bruaca, e se o futuro de seu personagem será o mesmo do que aconteceu na versão de 1990, quando a trama foi escrita por Benedito Ruy Barbosa: “Vai ter umas modificações da original. Vai manter o peso, ele vai sair devastado, mas será menos sangue que a outra. Não posso adiantar muita coisa”, disse o famoso.

Juliano Cazarré toma café com Ana Maria Braga e fala sobre o remake de Pantanal e o nascimento da filha (Reprodução/Globo)

Além da novela, Juliano falou sobre o nascimento de Maria Guilhermina, sua filha recém-nascida. Segundo ele, a pequena fez uma cirurgia no coração com apenas 2 horas de vida.

“Ela chegou com muito amor, mas precisou fazer uma operação com apenas duas horas de vida, já que nasceu com o coração aumentado. Agora, ela está fora da UTI e está mamando e quando ela mama a saturação de oxigênio sobe e os médicos não acreditam porque paciente assim é um esforço mamar”, revelou o ator, que precisou se afastar por um pequeno período das gravações da novela.

No Mais Você, Juliano Cazarré fala sobre fé e recebe presente de Ana Maria Braga (Reprodução/Globo)

Durante o café da manhã com Ana Maria Braga, Juliano disse que a filha veio “ensinar a amar mais ainda” e contou que sua fé ajudou: “Quando a gente coloca o amor a Deus em primeiro lugar, seu amor pelo próximo aumenta. Quando você entende que tem algo maior que te ama, te entende, as coisas aqui na Terra começam a entrar no lugar”.

Por fim, o ator disse como lida com a religião dentro do meio artístico: “Eu tomo umas pauladas de vez em quando. Recebo cada pedrada”, revelou Cazarré, que recebeu um presente de Ana Maria.

